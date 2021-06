Easypark Groups förvärv av Park Now Group är nu slutfört

Myndigheter har godkänt Easypark Groups förvärv av Park Now Group, en global aktör inom digitala parkeringstjänster. Easypark Group meddelar därför idag att transaktionen är genomförd, och att Park Now Group från och med 1 juni 2021 är en del av Easypark Group.

Den 9 mars offentliggjorde Easypark Group bolagets avsikt att förvärva Park Now Group, en global aktör inom digitala parkeringstjänster. Förvärvet har nu godkänts utan villkor av berörda myndigheter, och samtliga tillgångar och skulder från de tidigare ägarna BMW Group och Daimler Mobility AG har idag förts över till Easypark Group.

Förvärvet möjliggör för Easypark Group att växa ytterligare och bli en drivande global aktör inom tjänster för mobilparkering, elbilsladdning och mobilitetstjänster. De två företagen är perfekt positionerade för att komplettera varandra i Nordamerika, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien samt i resten av Europa, med en växande räckvidd på för närvarande cirka 3 200 städer globalt.

I samband med förvärvets slutförande lämnar Park Now Groups vd, Jörg Reimann, sin roll och Johan Birgerson, vd på Easypark Group, tar över som vd för koncernen.

- Detta är en historisk milstolpe för hela branschen och vi är oerhört förväntansfulla inför vår kommande resa. Jag är framförallt stolt över att få leda en så stark organisation med talangfulla medarbetare. Med global täckning, i kombination med en integrerad kundportfölj, kommer vi driva utvecklingen av nya, smarta och digitala tjänster för att göra stadslivet enklare, säger Johan Birgersson, vd på Easypark Group.

– Vi är mycket glada över att se två framgångsrika företag gå samman och tillsammans bli en föregångare inom digitala parkeringstjänster. Park Now Group och Easypark är en perfekt match som kommer erbjuda attraktiva och innovativa tjänster för kunder över hela världen, säger Stephan Unger, styrelseledamot på Daimler Mobility, inom Finance, Controlling, Risk Management och Digital Mobility Solutions.

- Det godkända förvärvet av Park Now Group är starten på en ny era för Easypark Group. Det kommer ta den gemensamma verksamheten till en ny nivå och främja både innovation och värde för kunden. Tillsammans kommer Easypark Group och Park Now Group kunna erbjuda ett brett utbud av digitala parkeringstjänster och erbjuda ännu fler integrerade lösningar till sina kunder, säger Rainer Feurer, Senior Vice President of Corporate Investments på BMW Group.

Integrationen mellan de två företagen kommer ske successivt i flera steg, gällande kommersiella erbjudanden, organisation och arbetssätt.

– Vi går nu in i en utforsknings- och integrationsfas där vi ska säkerställa att vi sammanför den styrka, kunskap och kultur som finns i både Park Now Group och Easypark Group, för att bygga vår gemensamma framtid. Tillsammans, som ett bolag, har vi enorm potential och kommer kunna erbjuda ännu bättre tjänster och erbjudanden för bilförare, företag, städer och parkeringsoperatörer världen över, säger Johan Birgersson.

Parterna har enats om att inte offentliggöra villkoren för transaktionen.

