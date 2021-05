JAYS Headphones bryter ny mark i samarbete med Intersport

Northbaze Group har under åren framgångsrikt distribuerat audioprodukter under varumärket JAYS Headphones till allt fler konsumentelektroniks detaljister inom främst Norden. Nu bryter vi ny market i och med vårt nya samarbete med Intersport och tar steget in i sport- och fritidsmarknaden som vi inte tidigare aktivt arbetat med. JAYS Headphones och vårt audio-sortiment med fokus på att bringa enkelhet till människors musikupplevelse passar naturligt in människors behov av att förena träning och musik under sitt idrottsutövande.

Tillsammans med Intersport bidrar vi till att inspirera fler till idrotten och framför allt inspirera folk till en kreativ- och aktiv livsstil.

”Otroligt spännande samarbete vi nu inleder med Intersport som vi önskar bygga vidare under året med mer spännande nyheter på gång”, säger Christopher Danielsson Northbaze Group’s affärsområdesansvarige för den nordiska konsumentförsäljningen.

”Motion och musik har alltid gått hand i hand med varandra och nu med JAYS som partner kan vi förstärka vårt erbjudande ytterligare”, säger Fredrik Krantz Category Manager för Intersport Sverige.

Göteborg den 31:a maj 2021.

För eventuella frågor kontakta:

Henrik Andersson, CEO

Mobile: +46 761 99 35 55

Email: henrik.andersson@northbazegroup.com







