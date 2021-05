Valutahandel.se rapporterar om de bästa skydden mot inflation

Det senaste månaderna har kantats av ökade fraktpriser, stigande metallpriser, höjda priser för livsmedel och även ett ökat oljepris som på sikt kan leda till allt högre inflation ifall det fortsätter.

Under inflationsepisoder så har investeringar i energi såsom olja i genomsnitt returnerat 41%, medan industriella råvaror har gett 19% avkastning. Även guld och silver har historiskt gett tvåsiffrig avkastning under de sista sju perioderna med höjd inflation, skriver Henry Neville, Teun Draaisma, Ben Funnell, Campbell R. Harvey och Otto Van Hemert i en nyligen publicerad artikel om de bästa strategierna under tider med inflation. En svensk uppföljning har gjorts av Valutahandel.se, där både de främsta och värsta inflationsskydden diskuteras.

En ofta bortglömd tillgångsklass bland yngre investerare är olja, vilket historiskt har varit det överlägset bästa skyddet mot inflation. Valutahandel.se beskriver olika sätt och tillgångsklasser där olja kan handlas. Det historiskt mest glänsande alternativet, trading med guld, sker ofta med dollarn som motpart.

För närvarande så är 80% köpare av guld och endast 20% säljare, när Valutahandel.se undersöker den aktuella marknadstrenden på valuta- och råvarumäklaren Capital.

Den något mer volatila råvaran silver, har både investerare och fordonsindustrin som tävlar om samma material. Ifall inflationen tar fart på riktigt så har det historiskt visat sig att en kombination av olja, guld och silver är tre bra kryddor i portföljen, säger Markus Jalmerot, medgrundare av Valutahandel.se.

Det är avsevärt svårare att förutspå hur kryptovalutor kan hantera perioder av ökad inflation, men fördelen är att Bitcoin och Ethereum saknar sammankoppling med centralbanker och deras kvantitativa lättnader. Tillgången är begränsad och så sent som igår så accepterar Paypal nu även transaktioner i kryptovalutor från och till bolaget. Tidigare kunde man bara köpa eller sälja kryptovalutor på plattformen.

Livekurser för Bitcoin finns mot antingen EUR eller ETH på Valutahandel.se. För alla som vill hålla koll på de finansiella marknaderna så återfinns kontinuerligt både korta och lite längre nyheter på den sistnämnda sidan.

Medgrundare

+351911065323

mj@valutahandel.se





Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se