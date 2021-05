Rizzo Group ingår investerings- och aktieteckningsavtal med Global Corporate Finance

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, STORBRITAINNIEN, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

STOCKHOLM (27 maj 2021) – Rizzo Group AB (”Rizzo Group” eller ”Bolaget”) har idag ingått ett investerings- och aktieteckningsavtal med New York- baserade Global Corporate Finance (”GCF”), enligt vilket Rizzo Group äger ensidigt rätt att påkalla investeringar i utbyte mot aktier av serie B i Bolaget, i olika trancher genom riktade nyemissioner, motsvarande maximalt 6 000 000 USD under en period om 30 månader. Avtalet är villkorat av aktieägarnas godkännande vid bolagstämma i Bolaget.

Rizzo Group har idag ingått ett aktietecknings-och investeringsavtal (”Investeringsavtalet”) med GCF, ett family office baserat i New York. Enligt Investeringsavtalet kan Bolaget ensidigt påkalla investeringar i utbyte mot aktier av serie B i Bolaget. Investeringarna kan påkallas i olika trancher och avser genomföras genom riktade nyemissioner till GCF.

GCF:s åtagande sträcker sig över en period om 30 månader från uppgår till maximalt 6 000 000 USD (det ”Totala Åtagandet”). De två första trancherna ska motsvara 150 000 USD vardera och varje efterföljande tranche får uppgå till högst 600 000 USD eller 400 procent av den genomsnittliga dagliga omsättningen av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm veckan före en tranche påkallas. Priset i de riktade emissionerna ska motsvara 91 procent av det lägsta beräknade volymviktade genomsnittspriset på Nasdaq Stockholm under en period om tre handelsdagar efter det att Bolaget påkallat en tranche.

Som ersättning för sina åtaganden enligt Investeringsavtalet erhåller GCF sammanlagt fyra procent av det Totala Åtagandet i form av B-aktier i Bolaget via riktade nyemissioner med betalning genom kvittning. Ersättningen ska utgå genom riktade nyemissioner i tre lika delar som ska äga rum per datumet för (i) bolagsstämmans godkännande av Investeringsavtalet, (ii) styrelsens beslut om nyemission till följd av den första tranchen och (iii) styrelsens beslut om nyemission till följd av den andra tranchen. Teckningskursen i nyemissionen enligt punkt (i) ska motsvara det volymviktade genomsnittspriset under de tre föregående dagarna före nyemissionen och teckningskursen i nyemissioner enligt punkt (ii)-(iii) ska motsvarande teckningskursen i det föregående stycket. I tillägg till ovan ska Bolaget erlägga en avgift om totalt 45 000 USD till Mabuhay publications LLC, en tjänsteförmedlare som möjliggjort finansieringen från GCF. Utbetalning av avgiften fördelas i tre lika delar och ska äga rum i samband med (och under förutsättning av) bolagsstämmans godkännande av Investeringsavtalet samt i samband genomförda investeringar i enlighet med de två första påkallade trancherna.

”Avtalet med GCF stärker vår förmåga att förverkliga vår starka affärsplan som på grund av pandemin inte har varit möjlig att genomföra. Det är också en mycket glädjande signal för Rizzo Group och dess anställda”, säger Lars Fins, VD för Rizzo Group.

"Jag är övertygad om att Rizzo Group och dess management kommer att fortsätta genomförandet av sin strategi att även framöver vara en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge", säger Randy Rivera, Managing Director för GCF.

Styrelsens för Rizzo Group avser att kalla till extra bolagsstämma i Bolaget för beslut om att godkänna Investeringsavtalet samt besluta om att bemyndiga styrelsen att besluta om riktade nyemissioner i enlighet med Investeringsavtalet.

För vidare information, vänligen kontakta:

Lars Fins, VD och Koncernchef, tel: +46 (0)8 508 99 200, lars.fins@rizzogroup.se

Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, anders.arverud@rizzogroup.se





Denna information är sådan information som Rizzo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 maj 2021 kl. 16.30 CEST.

Om Rizzo Group

Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 93 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 257 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.venueretail.com och www.rizzogroup.se



