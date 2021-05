Synact Pharma to present at upcoming investor conference

Synact Pharma, today announces that members of its executive management team is invited to present at upcoming conference.:

ABGSC Life Science Summit, virtual

Date: 25 May 2021

Presenter: Dr. Torbjørn Bjerke, (Chairman)

Time: 09.30 CET

For further information about SynAct Pharma AB, please contact:

Jeppe Øvlesen Thomas Jonassen

CEO, SynAct Pharma AB CSO, SynAct Pharma AB

Phone: +45 28 44 75 67 Phone: +45 40 15 66 69

Mail: joo@synactpharma.com Mail: tj@synactpharma.com

