LSTH Svenska Handelsfastigheter AB förklarar erbjudandet till aktieägarna i Tre Kronor Property Investment AB (publ) ovillkorat och fullföljer erbjudandet

Den 13 april 2021 offentliggjorde LSTH Svenska Handelsfastigheter AB ("Svenska Handelsfastigheter") ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Tre Kronor Property Investment AB ("Tre Kronor"), att överlåta samtliga utestående aktier i Tre Kronor till Svenska Handelsfastigheter för 151 kronor per aktie ("Erbjudandet") och den 6 maj 2021 reviderades erbjudandet till 163 kronor per aktie (det "Reviderade Erbjudandet"). Acceptperioden förlängdes samtidigt från den 10 maj 2021 till den 20 maj 2021. En erbjudandehandling offentliggjordes den 16 april 2021.

Accepter från aktieägare representerande totalt 8 127 129 aktier i Tre Kronor har inkommit, vilket motsvarar cirka 79,1 procent[1] av aktierna och rösterna i Tre Kronor. Vidare har Svenska Handelsfastigheter förvärvat ytterligare 27 005 aktier utanför det Reviderade Erbjudandet till ett pris som högst motsvarar priset i det Reviderade Erbjudandet, utöver de sedan tidigare, utanför det Reviderade Erbjudandet, förvärvade 1 032 644 aktierna. Därmed kontrollerar Svenska Handelsfastigheter 9 186 778 aktier i Tre Kronor, motsvarande 89,4 procent av aktierna och rösterna i Tre Kronor.

Utöver vad som anges ovan innehar inte Svenska Handelsfastigheter några finansiella instrument som ger finansiell exponering mot Tre Kronors aktie.

Svenska Handelsfastigheter har beslutat att fullfölja det Reviderade Erbjudandet och frånfaller därmed villkoret om mer än 90 procents anslutningsgrad. Samtliga övriga villkor konstateras vara uppfyllda. Det Reviderade Erbjudandet förklaras följaktligen ovillkorat och Svenska Handelsfastigheter kommer att fullfölja förvärvet av de aktier som lämnats in. Redovisning av likvid för aktier som lämnats in under acceptperioden som avslutades den 20 maj 2021 kommer att ske omkring den 28 maj 2021, enligt tidigare kommunicerad tidplan.

För att ge de återstående aktieägarna i Tre Kronor som inte lämnat in sina aktier tid att acceptera det Reviderade Erbjudande kommer acceptperioden förlängas ytterligare, till och med den 4 juni 2021 klockan 17.00 (CEST). Redovisning av likvid för aktier som lämnas in i Erbjudandet under den tillkommande acceptperioden beräknas påbörjas omkring den 14 juni 2021. Svenska Handelsfastigheter förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.

Svenska Handelsfastigheter kan fortsatt komma att förvärva aktier i Tre Kronor under den nu förlängda acceptperioden, dock ej till ett pris överstigande priset i det Reviderade Erbjudandet om 163 kronor per aktie.

Eftersom det Reviderade Erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare som har accepterat Erbjudandet, eller som accepterar det Reviderade Erbjudandet under den förlängda acceptperioden, inte någon rätt att återkalla sina accepter.

Svenska Handelsfastigheter kommer att lämna in en begäran till Tre Kronors styrelse om kallelse till extra bolagsstämma för att behandla förslag om val av nya styrelseledamöter i Tre kronor. Vidare avser Svenska Handelsfastigheter att fortsätta sträva efter att uppnå ett ägande om mer än 90 procent i Tre Kronor och därefter initiera tvångsinlösenförfarande avseende de återstående aktierna i Tre Kronor i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), samt verka för att aktierna i Tre Kronor avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.

Information om Erbjudandet och det Reviderade Erbjudandet:

För ytterligare information om Erbjudandet och det Reviderade Erbjudandet, hänvisas vänligen till Erbjudandehandlingen och Tilläggshandlingen, som är och kommer att vara tillgängliga på Svenska Handelsfastigheters webbplats om Erbjudandet, https://3kr.handelsfastigheter.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Sten, VD, LSTH Svenska Handelsfastigheter AB

Tel: +46 70 697 81 70

För medierelaterade frågor, vänligen kontakta:

Michael Wallin, IR-kontakt

Tel: +46 70 878 80 19, e-post: ir@handelsfastigheter.se

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades av LSTH Svenska Handelsfastigheter AB och kontaktpersonerna ovan i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 maj 2021, kl. 13:45 (CEST).

Viktig information

Detta pressmeddelande har endast offentliggjorts på svenska.

ABG Sundal Collier AB ("ABG Sundal Collier") och Nordea Bank Abp, filial i Sverige ("Nordea") är finansiella rådgivare till LSTH Svenska Handelsfastigheter AB ("Svenska Handelsfastigheter"), och ingen annan, i samband med Erbjudandet. ABG Sundal Collier och Nordea kommer inte att betrakta någon annan person som kund i förhållande till Erbjudandet och ansvarar inte gentemot någon annan än Svenska Handelsfastigheter för att tillhandahålla det skydd som ABG Sundal Collier och Nordea erbjuder sina kunder eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller någon annan transaktion, fråga eller arrangemang som hänvisas till i detta pressmeddelande.

Erbjudandet (vilket i detta avsnitt "Viktig information" avser såväl Erbjudandet som det Reviderade Erbjudandet) lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA genom post, något kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således inte, och ska inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Svenska Handelsfastigheters kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Svenska Handelsfastigheter har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

[1] Baserat på samtliga utestående 10 278 952 aktier i Tre Kronor.

