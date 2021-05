Artificial Solutions genomför en riktad nyemission om 14 117 647 aktier och tillförs därigenom cirka 120 miljoner SEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Pressmeddelande den 6 maj 2021

Styrelsen för Artificial Solutions International AB (”Artificial Solutions” eller ”Bolaget”) har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma som väntas hållas omkring den 24 maj 2021, beslutat om en nyemission av 14 117 647 aktier (den ”Riktade Nyemissionen”). Den Riktade Nyemissionen var övertecknad och teckningskursen uppgick till 8,50 SEK per aktie. Investerare i nyemissionen utgörs av ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland C WorldWide Asset Management och SEB-Stiftelsen. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Artificial Solutions cirka 120 miljoner SEK, före avdrag för transaktionskostnader, under förutsättning att den extra bolagsstämman godkänner styrelsen beslut.