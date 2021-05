Ocean Yield Q1 2021 presentation

Please find attached the Q1 2021 presentation to be held tomorrow 5th May 2021 by webcast.

Company contact:

Eirik Eide (CFO), Tel +47 24 13 01 91

Investor Relations contact:

Marius Magelie (SVP Finance & Investor Relations), Tel +47 24 13 01 82

