Solid results and positive jaws effect

For full details please see attached press release.

Nordic Press Contact:

Frida Stockenvall

T +46 (8) 5623 2804 | frida.stockenvall@bnpparibas.com

Följande bilagor finns för nedladdning:

BNP Paribas Q1 2021 Results





Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se