Signatur Fastigheter förvärvar bostadsfastigheter för 95 MSEK i Skåne – SBB blir ägare i Signatur Fastigheter som härmed har ökat fastighetsbeståndet med drygt 35 procent hitintills under året

Signatur Fastigheter AB (publ) har förvärvat sex bostadsfastigheter i centrala Osby med en total uthyrbar yta om drygt 10 000 kvm, varav omkring fyra femtedelar utgörs av lägenheter och resterande del av kommersiella lokaler. Transaktionen sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 95 MSEK, motsvarande cirka 9 000 kronor per kvadratmeter. Hyresvärdet uppgår till cirka 7,6 MSEK per år med ett bedömt driftnetto om 4,1 MSEK. Säljare är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) som erhåller motsvarande cirka 20 MSEK i form av B-aktier i Signatur Fastigheter som dellikvid. SBB kommer att äga cirka 4 procent av Signatur Fastigheter efter transaktionen. Fastigheterna tillträds per den 7 maj 2021.