Möjlighet att investera i ett Blockkedje-bolag med nästa generations säkerhetslösning

JS Security Technologies Group AB är ett svenskt cybersäkerhetsbolag som skapar nästa genera­tions säkerhetslösningar inom datalagring. Med ett dedikerat team av utvecklare med erfarenhet från bl.a. Facebook har JS Security skapat en högteknologisk plattform baserad på krypto- och blockkedjeteknologi. När man hör fillagringstjänst tänker troligtvis många på företag som Dropbox och Google Drive. Det nog inte många vet är att dessa aktörer använder s.k. centraliserade lagringssystem, vilket innebär att en användares fil lagras på en och samma server. Eftersom alla ”trådar” leder mot en och samma serv­er så ligger all data på ett och samma ställe och kan kopi­eras, förstöras eller tillfälligt kopplas ner. För företag och organisationer kan detta få förödande konsekvenser. JS Securitys plattform bygger i stället på en decentraliserad lösning, vilket möjliggörs genom blockkedjeteknik, och innebär att filer lagras på flera servrar samtidigt och på olika platser. Eftersom det inte finns någon Single Point-of-Failure, d.v.s. enskilt svag länk, resulterar detta i en avsevärt högre säkerhet för användaren.



JS Securitys mål är att deras datalagring­slösning skall vara den säkraste lagringsplat­tformen utan att kompromissa när det kommer till användarvänlighet samt upp- och nedladd­ningshastigheter. JS Securitys plattform Delta/NET gör att man som användare inte är beroende av att ”lita” på en central punkt eller en enstaka leverantör, och således kan ta kontrollen över sin egen säkerhet. På samma sätt som kryptovaluta fungerar, där inga mellanhänder som en bank eller andra myndigheter finns med i tran­saktionen, är all information krypterad, uppdelad i miljoner verifierade bitar som gör det nästintill omö­jligt att hacka. Behovet för denna typ av lösning ökar snabbt, något som blir minst sagt tydligt utifrån de nästan dagliga nyheterna om företag och myndigheter som råkar ut för dataintrång. Sett till marknaden för molnlagring beräknas denna uppgå till 623 miljarder dollar år 2023, samtidigt som den globala kostnaden för dataläckor och cyberkriminalitet uppskattas till 6 biljoner dollar år 2021, för att därefter öka med 18 % årligen.



Ansvarig analytiker på Analyst Group kommenterar





”För att göra en enkel beskrivning kan vi tänka oss att en fil laddas upp på t.ex. Dropbox eller Google Drive, varpå denna lagras på en central server, någonstans i världen. Eftersom nämnda företag har en centraliserad lösning, och om någon skulle vilja komma åt och läsa eller kopiera filen, så räcker det att hacka den enskilda servern där det är lagrat. Det är en uppenbar sårbarhet och genom att istället använda sig av JS Securitys tjänst Delta/NET lagras filen för att därefter ”delas upp” i tusentals små bitar, krypteras och fördelas på olika servrar runt om i hela världen. Det här är inget som användaren märker men om någon obehörig vill komma åt och läsa eller kopiera filen måste samtliga servrar hackas då alla ”delarna av filen” behövs för att kunna läsa den, samt att krypteringen behöver kringgås. Det är en nästintill omöjlig uppgift. Detta är styrkan i JS Securitys plattform, att kunder inte behöver lita på en central punkt eller enstaka leverantör för att information ska hållas säker. Det här möjliggörs genom blockkedjeteknik och det är endast användaren med rätt krypteringsnyckel som kan komma åt filen. Genom att kombinera en organisk expansion via samarbeten och partnerskap, samt strategiska förvärv, ska JS Security växa och nå en position som det självklara valet för säker datalagring. Bolaget har redan idag över 20 pågående diskussioner med olika intressenter och utifrån planerade aktiviteter under kommande kvartal, samt nuvarande Pre Money-värdering om 30 MSEK, ser vi JS Security som ett spännande blockkedjebolag med en intressant investeringsidé”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.



