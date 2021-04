Ny organisation när Zmarta tar nästa steg

Zmarta Groups nya organisation består av tre landspecifika områden som kommer att fokusera på försäljning med stöd av gruppspecifika supportfunktioner. Något som möjliggör en stark tillväxtkraft i hela organisationen samt för respektive marknad. I samband med införandet av den nya organisationen utökas Zmarta Groups ledningsgrupp med två nya Country Manager för den svenska respektive norska marknaden. Där Elsa Berg Bjärtun tillträder tjänsten som Country Manager för Sverige och Even Sand som Country Manager för Norge.

”Vi gör det här för att få en mer snabbfotad och effektiv organisation med ännu större fokus på våra kunder i bolagets tre marknader – Norge, Finland och Sverige. Zmarta Group har haft en fantastisk utveckling och befinner sig fortsatt i ett mycket intensivt och spännande skede”, säger Gustav Berghog, CEO för Zmarta Group. ”Nu är det dags att ta nästa steg. Genom att skapa en kommersiellt inriktad landsorganisation skapar vi synergier som vi kan investera för tillväxt. Det är därför med stor stolthet och största förtroende som jag presenterar en ny organisation och välkomnar två nya Country Managers för Zmarta Groups verksamhet i Norge respektive Sverige.

Elsa Berg Bjärtun har en gedigen erfarenhet av ledarskap, strategi och affärsutveckling. Elsa kommer närmast från Bonnierägda SF Studios där hon haft en rad ledande befattningar under de senaste sju åren, och nu senast som ansvarig för den digitala filmbutiken SF Anytime och vidare bolagets sälj och marknadsavdelning. Innan dess har Elsa arbetat som managementkonsult mot primärt finansiella sektorn på EY. Elsa är civilekonom med utbildning på Lunds universitet och Copenhagen Business School.

- Jag full av förväntan inför möjligheten att ansluta mig till det mycket kompetenta teamet på Zmarta och bidra till den fortsatta resan mot tillväxt och att bli marknadsledande. Zmarta har på ett övertygande sätt etablerat sig som den främsta jämförelsetjänsten inom lån, bolån, försäkringar och elavtal och förutsättningarna för att utveckla bolaget och dess erbjudanden ytterligare är mycket goda. Det är också motiverande att få tillfälle att lära känna en bransch som befinner sig i en så pass spännande fas som fintech och mer specifikt OCPs (Online Comparison Platforms), säger Elsa Berg Bjärtun, Country Manager Sverige för Zmarta Group

Even Sand kommer närmast från Bluestep Bank där han haft en rad ledande befattningar under de senaste tio åren och nu senast som affärsutvecklingschef. Even har 15 års erfarenhet från partnerrelationer, affärsutveckling, försäljning och marknadsföring. På Bluestep var han med och byggde upp partnernätverket och att mejsla fram bolagets nisch inom bostadsfinansierings segmentet, något som tydligt bidragit till Bluesteps framgångsresa. Even Sand har en Master of International Marketing från University of Bournmouth.

- Jag är mycket förväntansfull att få möjligheten att bidra till ytterligare tillväxt i ett offensivt och framtidsinriktat företag som Zmarta. Med en stark passion för teknik, i kombination med Zmartas uttalade tillväxtstrategi och de stora möjligheter fintech erbjuder, gör uppdraget som Country Manager till en otroligt spännande möjlighet, säger Even Sand, Country Manager Norge för Zmarta Group

Den nya organisationen införs från och med den 31 maj 2021. Elsa Berg Bjärtun tillträder den 1 maj och Even Sand den 15 maj, och de blir samtidigt en del av Zmartas Group Management Team.

Zmarta Groups ledningsgruppen består av:

Gustav Berghog, CEO

Carl Arnesson, CFO

Elsa Berg Bjärtun, Country Manager Sverige

Even Sand, Country Manager Norge

Tuomas Riski, Country Manager Finland

Johan Holm, CCO Consumer Loans & SME, Sweden

Jesper Ekberg, CTO (interim)

Niklas Jansson, CMO

Sabina Lindström, CHRO

Josefine Colliander, General Counsel

För mer information, vänligen kontakta:

Gustav Berghog, CEO, Zmarta Group

+ 46 (0)725 59 94 44, gustav.berghog@zmartagroup.com

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se