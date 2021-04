Möjlighet att investera i ett teknikbolag som ska tackla problematiken med tinnitus

10-20 % av världens befolkning, ungefär 0,8–1,5 miljarder människor, har mer eller mindre tinnitus. Av dessa har 5 % svåra eller mycket svåra problem och idag finns inga botemedel, samtidigt som många av de nuvarande tekniska lösningarna har låg användarvänlighet och skapar begränsningar i vardagen. Det här ska Duearity AB förändra genom att erbjuda personer som lider eller besväras av tinnitus en unik teknisk lösning som kan bidra till att behandla och lindra symptomen. Bolaget kommer dels att erbjuda sin produkt Tinearity, dels en lösning som bygger på AI. Tinearity har utvecklats sedan 2016 och har under 2020 genomgått ett Proof-of-Concept, där tekniken bygger på en redan vetenskapligt bevisad och vedertagen behandlingsmetod, Tinnitus Retraining Therapy (TRT), vilket innebär att inga ytterligare tester eller kliniska studier måste genomföras. Det i sin tur minskar den tekniska risken och innebär även att tid för både utveckling och marknadslansering förkortas väsentligt, där planen är att produkten ska lanseras redan till årsskiftet 2021/2022.

Tinearity består sammanfattningsvis av tre komponenter:

Ljudgeneratorerna, vilka till storleken av ett mynt fästs bakom öronen, och som består av mikroelektroniska kretsar, induktiva laddningskomponenter och mikrobatteri. För att fästa ljudgeneratorerna appliceras dessa på ett specialdesignat endagsplåster för det dagliga bruket. För att kunna ladda upp batteriet i ljudgeneratorn ingår även en trådlös laddningsplatta.

Duearitys målsättning är att under andra halvan av 2021 ska minst 3 000 personer ha anmält intresse för att köpa Tinearity, vilket under år 2022, efter att produkten har blivit CE-märkt, ska resultera i att just 3 000 personer köper Tinearity. Eftersom break even ska kunna nås redan vid cirka 1 600 sålda enheter, finns således förutsättningarna för att Duearity ska kunna visa vinst redan under år 2022. Därefter vill Duearity fortsätta växa och under år 2025 är målet att minst 60 000 personer ska köpa Tinearity, vilket, baserat på en kommunicerad prissättning om 5 000 – 6 000 kr per person och år, skulle innebära en försäljning om uppåt 360 MSEK år 2025.



"Vi räknar med CE-märkning under H2-21, produktlansering under H1-22 och att omsättningen tills år 2025 har stigit till 162 MSEK. Utifrån en tillämpad målmultipel och diskonteringsränta ger det ett nuvärde om 7,9 kr per aktie i ett Base scenario", säger ansvarig analytiker på Analyst Group.



Läs mer om Duearity och IPOn här









Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se