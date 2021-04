Radar Ecosystem och AreaChica digitaliserar inköp och försäljning av IT-tjänster

AreaChica välkomnar Radar Ecosystem som strategisk partner inom affärsområde IT. Radar Ecosystem är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt inom IT. AreaChica är en av världens första digitala marknadsplatser för att köpa och sälja alla typer av professionella tjänster.

Radar Ecosystem levererar produkter, tjänster och rådgivning till såväl leverantörer som köpare av IT. De följer transaktioner och värdeskapandet genom det lokala, nordiska, IT-ekosystemet på ett unikt sätt.

Radar Ecosystem kommer bistå AreaChica med information och insikter för att underlätta och möjliggöra en digital köp- och säljprocess av IT-tjänster. Radar Ecosystem’s insikter kommer att ge AreaChica’s användare förståelse och insikter inom alla IT-områden med information om nuläget, trender i marknaden, leverantörsoberoende ramavtal samt förfrågningsunderlag.

”Det känns verkligen helt rätt för oss att samarbete med AreaChica. Vår kompetens, och erfarenhet inom IT i kombination med AreaChica’s digitala plattform för digital handel ger både köpande och säljande bolag ett unikt stöd för att samverka, interagera och göra affärer.” säger Hans Werner CEO Radar Ecosystem.

”Vi är glada och stolta att Radar Ecosystem väljer att samarbete med AreaChica. Radar Ecosystem har sedan många år tillbaka fungerat som ett nav och en given nyckelspelare inom den nordiska IT-marknaden. IT är komplext och ofta svårt att både köpa och sälja på ett effektivt sätt. Tillsammans med Radar Ecosystem ser vi nu fram emot att hjälpa både köpare och säljare att förenkla, effektivisera och förbättra inköp och försäljning av IT-tjänster. Det känns naturligt att IT är en bransch i framkant vad gäller digitalisering av köp och säljprocesser. Tillsammans med Radar Ecosystem så har vi både kapaciteten och kunskapen att göra detta till en game changer.” Säger Ola Lindewald CEO AreaChica.

Anton Muhrbeck

CMO - AreaChica AB

anton@areachica.se

070 718 37 87

