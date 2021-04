Kallelse till årsstämma 20 maj 2021

The company’s share capital shall be not less than SEK 3,395,000 and not more than SEK 13,580,000 .

The company’s share capital shall be not less than SEK 1,000,000 and not more than SEK 4,000,000 .

The number of shares in the company shall be not less than 16,975,000 and not more than 67,900,000 .

The number of shares in the company shall be not less than 5,000,000 and not more than 20,000,000 .

§ 8 Kallelse / Notice to attend Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde till aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) på det sätt som anges i föregående stycke. Notice to attend a general meeting shall be advertised in The Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and on the company’s website. At the time of notice, information about the notice shall be advertised in Svenska Dagbladet . A shareholder who wishes to participate at the general meeting shall, in addition to satisfying the requirements for participation set out in the Swedish Companies Act, notify the company thereof no later than the date specified in the notice to attend the general meeting. Such date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than five weekdays prior to the general meeting. Assistants to shareholders will be admitted to the general meeting only if the shareholder notifies the company of the number of assistants (no more than two) in the manner prescribed in the previous paragraph.