Valutahandel.se intervjuar Eric Strand på AuAg Fonder om silver

Intervjuserien forstätter på Valutahandel.se och denna gången så intervjuas Eric Strand, som grundat två AuAg Fonder. Det har talats om supercykler för råvaror de senaste månaderna och allt fler tidningsartiklar börjar nämna guld igen. Men idag så går Valutahandel.se istället in på djupet om silver.

Efter intervjuer med bloggare, investerare och VD'ar så är det dags för Eric Strand att stiga in i rampljuset hos Valutahandel.se. Denna gången så kommer intervjun på Valutahandel.se att behandla vem Eric Strand är och vad han sysslar med utanför finansvärlden, vad han anser är unikt med silver och ifall silver är ett bra skydd mot prisinflation eller monetär inflation. Vidare så kommer intervjun gå in på Bitcoin som en inflationshedge, varför AuAg Fonder aldrig blankar aktier, exempel på säkra och osäkra länder för silverinvesteringar och de viktigaste anledningar att folk väljer att investerar i silver.

I takt med att allt fler investerar i silver från hemmet så bestämde sig Valutahandel.se för att fråga ut Eric Strand, VD och grundare av AuAg Fonder, lite mer ingående om silvermarknaden. Efter Reddit posternar om silver, så kommer den ädla metallen troligen uppmärksammas allt mer på grund av världens elektrifiering som en stark drivkraft, tänker grundarna av Valutahandel.se. På nyare elbilar så kräver ofta över 50 bildelar silver, vilket förklarats i en tweet av Eric Strand.

En intressant sida som följer tekniska nivåer för supercykeln är råvaror.se, som har en beskrivande artikel i ämnet. Eric menar att det är ett bra köpläge de närmaste veckorna för silver och säger: "När som nu sentiment är klart negativt och redo att vända så skall man som investerare se ett sådant tillfälle som positivt för köp – alltså tvärtom som det känns".

Guld och silver jämförs ofta av både investerare och personer som ska köpa smycke. Silverpriset är avsevärt mer volatilt än priset för guld och för närvarande så är den förstnämnda 70 gånger lägre prissatt än guld. Medan guld framför allt används i smycken och som en safe heaven, så har silver avesvärt högre industriell användning.

Prissättningen mellan de två ädla metallerna jämförs ofta i guld/silver ration, som under onsdagens den 31:e mars 2021 ligger på runt 70 gånger. Eric berättar att relationen i jorden mellan guld och silver är 16:1, även om guld- och silvergruvorna bara får upp 8:1. När guld är inne i en rejält uppgång så brukar toppen för guld/silver ration komma omkring 90-100x, för att sedan gå ner mot 30:1, fortsätter Eric.

"Denna cykel för ädelmetaller tror jag dock att vi kommer till 20:1 eller t.o.m. ensiffrigt för guld/silver ration. Resan neråt har börjat och silver på ration 70:1 är billigt och har således mer potential än guld", avslutar Eric Strand.

Läs den fullständiga intervjun med Eric Strand från AuAg Fonder på Valutahandel.se, där han går in på djupet om silver och förklarar mer om både risker och möjligheter. Inom kort så kommer AuAg Silver Bullet och AuAg Precious Green ut som ETF'er, ett komplement som innebär att folk kan köpa och säljer under samma sekund under dagen.





