Starbreeze ingår co-publishingavtal med Koch Media för lansering av PAYDAY 3 under 2023

Starbreeze ("Starbreeze") meddelar idag att bolaget har ingått ett globalt co-publishingavtal med den ledande europeiska förlagspartnern Koch Media GmbH ("Koch Media"), för efterlängtade PAYDAY 3. Överenskommelsen avser både produktutveckling och marknadsföring av PAYDAY 3 samt fortsatt utveckling och marknadsföring av spelet enligt dess “Games as a service-modell”. Avtalet medger att investeringen i PAYDAY 3 kan uppgå till över 50 MEUR 18 månader efter lansering. Genom co-publishingavtalet är PAYDAY 3-projektet fullt finansierat och spelet förväntas lanseras under 2023.

Starbreeze kommer fortsatt vara ägare av PAYDAY IP:et, ett av de mest framgångsrika i världen med mer än 28 miljoner installerade bas-spel. Bolagets nästa stora produkt, PAYDAY 3, kommer fortsatt att utvecklas av Starbreeze och innebär en vidareutveckling av varumärket.

"Vi är glada över att kunna presentera ett exklusivt långsiktigt co-publishingavtal för PAYDAY 3. Koch Media delar vår passion för PAYDAY-franchiset och "Games as a service"-modellen och tillsammans skall vi nu fortsätta utvecklingen och marknadsföringen av PAYDAY 3 under spelets livslängd. Vi har nu rätt förutsättningar för att säkerställa en framgångsrik global lansering av PAYDAY 3”, säger Tobias Sjögren, tillförordnad vd för Starbreeze.

Med över 20 års erfarenhet har Koch Media positionerat sig som en ledande förläggare och distributör av digital underhållning. Bolaget har ett starkt globalt nätverk och en lång erfarenhet av marknadsföring och kommunikation och kommer att ansvara för publicerings- och marknadsföringsaktiviteter för PAYDAY 3 runt om i världen.

"Vi är mycket glada över att välkomna Starbreeze som ny partner för vår globala förlagsverksamhet. PAYDAY 3 kommer att bli ett fantastiskt spel. Baserat på vad vi har sett kommer PAYDAY 3 att lyfta varumärket till nya höjder och spelet att glädja såväl existerande PAYDAY-fans som ny publik genom innovativ multiplayer-gameplay", säger Klemens Kundratitz, vd, Koch Media Group.

PAYDAY 3 kommer att lanseras på PC och konsoler under 2023. Utvecklingsplanen som adderar ytterligare innehåll och funktioner sträcker sig långt efter det ursprungliga utgivningsdatumet.

Inbjudan till telefonkonferens och webcast den 19 mars 2021 kl. 10:00



Starbreeze bjuder in investerare, analytiker och media till en telefonkonferens i samband med annonseringen av co-publishingavtalet med Koch Media. Presentationen kommer att hållas på engelska av tillförordnad VD Tobias Sjögren och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-lösningen. Ingen förregistrering behövs.

Datum och tid

19 mars 2021 kl. 10:00 (CET)

Länk till webcast

https://tv.streamfabriken.com/press-conference-2021-3



För att delta via telefon, vänligen ring in på följande telefonnummer

SE: +46856642651

UK: +443333000804

US: +18558570686







Pin-kod

55665229#

Efter presentationen kommer en inspelning av livesändningen att finnas tillgänglig via samma länk.





För vidare information, vänligen kontakta:





Tobias Sjögren, tillförordnad VD

Tel: +46(0)8-209 229, email: tobias@starbreeze.com



Mats Juhl, CFO

Tel: +46(0)8-209 229, email: ir@starbreeze.com



Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2021 kl.07:30 CET.

