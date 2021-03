Sveaskog publicerar årsredovisning för 2020

Sveaskogs operativa rörelseresultat för 2020 uppgick till 1 120 MSEK, vilket är 24 procent lägre än för motsvarande period föregående år. Styrelsen föreslår årsstämman i april att besluta om utdelning till ägaren, svenska staten, om 850 MSEK.

– En resultatminskning har varit förväntad då priserna på våra produkter successivt sjönk under 2019 och trenden fortsatte in i 2020. I genomsnitt var priserna nio procent lägre jämfört med föregående år, säger Per Matses, VD och koncernchef för Sveaskog.

Års- och hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig digitalt på www.sveaskog.se/arsredovisning2020

För mer information, kontakta:

Per Matses, VD och koncernchef, 08-655 92 90

Kristina Ferenius, CFO, 010-471 81 11

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

Års och hållbarhetsredovisning 2020







