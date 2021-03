Invest Talks - Sektoranalys Health Care: Zinzino driver utvecklingen inom individanpassade och testbaserade kosttillskott

Berätta om Zinzino och er affärsidé.

–Vi är ett nordiskt pionjärbolag inom testbaserade, individanpassade kosttillskott grundat i Norge 2005. Alla våra produkter är framtagna från envetenskaplig bas och den positiva effekten går rent bokstavligen att bevisa tack vare våra unika blodtester som redogör för den individuellaOmega-6:3-balansen i kroppen. Vi har genomfört nära 620 000 blodtester runtom i världen sedan starten och har idag cirka 340 000 kunder. Dethär är människor som har lagt om sina kostvanor och fått en bättre livsstil med hjälp av resultatet från våra tester och skräddarsydda produkter. Vår långsiktiga ambition är att bli världsledande inom förebyggande hälsa och nå en miljon kunder år 2025.

Individanpassade kosttillskott är en långsiktig global megatrend. Vilka faktorer driver trenden?

–Personligt anpassade produkter och tjänster är ju något som växer starkt på alla marknader idag, en konsekvens av ett ökat fokus på individen hos dagens konsumenter. Folk är dessutom mycket mer hälsomedvetna idag. De lusläser innehållsförteckningar och vet att maten inte är lika näringsrik som förr. Sen är ju vägen till en mer hälsosam livsstil väldigt individuell. Det finns ingen ”one-size-fits-all fix” när det gäller vad våra kroppar behöver för att komma i balans. Allt fler konsumenter börjar få upp ögonen för det. Det här är insikter som har gjort att efterfrågan på skräddarsydda kosttillskott baserade på exakta näringsbehov har ökat så enormt. Och precis som bättre hälsa är en långsiktig investering, ser vi att det här är mer än en långsiktig trend. Det är en global rörelse som är här för att stanna. Och vårtföretag har drivit den utvecklingen i nära tio år. Det gör mig väldigt stolt.

Ni är ett expansivt bolag som de senaste åren präglats av kraftig tillväxt. Vilka faktorer driver tillväxten och på vilka geografiska marknader är ni verksamma?

–Vi förutsåg tidigt det kraftigt ökande intressetför personlig hälsa och välmående. Det var en fingertoppskänsla som våra grundare hade och den visionära affärsmodellen baserade på en genuin, personlig shoppingupplevelsehar tillsammans lett till vår starka försäljningsuppgång, vår kraftiga tillväxt på alltfler marknader och våra höga tillväxtambitioner.Vi har expanderat successivt i femton års tid och bedriver för närvarande verksamhet i Norden, Baltikum, övriga Europa, Australien och USA.2020 förvärvade vi ett asiatiskt bolag, vilket såklart underlättar vår pågående lansering på den asiatiska marknaden.

Hur ser er strategi ut för att accelerera bolagets tillväxt under de kommande åren?

–Vi arbetar hela tiden metodiskt med att etablera oss på nya marknader och öka försäljningen på befintliga. Vi förstärker även vårt IP-arbete för attsäkra rättigheterna till våra varumärkeskoncept. Vi planerar även att lansera fler testmetoder framöver för att stärka vår position och bredda vårt erbjudande inom testbaserade kosttillskott, vilket ger våra kunder möjligheten att mäta ett femtiotal biomarköer med vår hjälp. Det kanröra sig om tarmhälsa, d-vitaminvärde och kolesterolvärde. Vi söker dessutom hela tiden efter intressanta bolag att knyta till oss för att kunna förverkliga vår ambition om en tillväxt som är både förvärvsbaserad och organisk.

Vilka faktorer gör Zinzino till en intressant investeringsmöjlighet för presumtiva aktieägare?

–Vi är ett pionjärbolag på en marknad som präglas av kraftig global tillväxt. Under 2020 uppgick våra totala intäkter till 1,14 miljarder kronor vilket är en tillväxt på 48% jämfört med föregående år. Vi har en stabil finansiell ställning och erbjuder våra aktieägare regelbundna utdelningar. Vi kan dessutom snabbt uppnå skalfördelar med vår kraftfulla affärsmodell som baseras på direktförsäljning. Vår ambition äratt uppnå en tillväxttakt på minst 20 procent per år, men de senaste åren har tillväxttakten varit betydligt högre än så. Ytterligare ett

skäl till att investera i Zinzino är vår offensiva globala tillväxtstrategi, som gör oss mycket bra positionerade för att ta del av de kommande årens starka marknadstillväxt.



Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag från Skandinavien som tillverkar, marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger forskningsenheten BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg och företaget har även kontor i Finland, Lettland, Norge, USA, Australien, Hong Kong och Malaysia. Zinzino är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market, kortnamn ZZ B.

Läs mer på: zinzino.com/

Skribent: Annika Wihlborg, Invest Talks Studio investtalks.se



