Latours årsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.latour.se samt i bifogad fil.

Den tryckta versionen distribueras per post till prenumeranter och aktieägare som begärt det under vecka 12. Årsredovisningen kan beställas från Latours hemsida under Investerare och Rapporter eller per telefon 031-89 17 90. Den engelska versionen beräknas vara klar vecka 16.

Göteborg den 10 mars 2021

Investment AB Latour (publ)

Johan Hjertonsson

VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Hjertonsson, VD och koncernchef Latour, 0702 29 77 93

Anders Mörck, CFO Latour, 0706 46 52 11

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 mars 2021, kl. 14.00 CET.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 72 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 15 miljarder kronor.

Latour Årsredovisning 2020





