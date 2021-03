COSEL’s PJMA serie kraftaggregat ger robusthet och tillförlitlighet för krävande medicinska applikationer

• Medicinsk isolationsgrad 2MOPP

• 4kV isolation mellan in- och utgång

• Låg strömförbrukning vid tomgång

• “Universal input” inspänningsområde 85 till 264VAC

• 5 års garanti

COSEL Co, Ltd (6905: Tokyo) lanserar idag utökningen av sitt medicinska strömförsörjningssortiment med PJMA serien. 600W PJMA600F och 1000W PJMA1000F har det universella inspänningsområdet 85 till 264VAC och uppfyller internationella säkerhetsnormer. Framtagen för krävande medicinska applikationer har PJMA serien isolation mellan in- och utgång i överensstämmelse med 2MOPP kraven. Konstruktionen är baserad på en robust plattform och har optimerats för utmärkt pris/prestanda förhållande för medicinska applikationer med behov av högkvalitativ strömförsörjning. PJMA serien finns med de fyra utspänningarna 12, 24, 36 och 48VDC.