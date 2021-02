ZINZINO AB (PUBL): BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

ÖKAD AKTIEUTDELNING EFTER REKORDAVSLUTNING PÅ ÅRET

Fjärde kvartalet 2020 blev det försäljningsmässigt starkaste kvartalet i bolagets historia. Totala intäkter i koncernen ökade med 44% och uppgick till 340,4 (236,3) mSEK. Detta efter försäljningstillväxt i samtliga regioner. Starkast tillväxt återfanns fortsatt i de centraleuropeiska länderna men även Asien och Nordamerika ökade rejält under kvartalet. Även lönsamheten var mycket god och EBITDA-resultatet uppgick till 37,4 (6,3) mSEK för kvartalet. EBITDA-marginalen uppgick därmed till rekordhöga 11,0% (2,7%).

För helåret 2020 uppgick de totala intäkterna till 1 138,6 (770,6) mSEK vilket motsvarade 48% tillväxt jämfört med föregående år. EBITDA ökade till 108,5 (33,5) mSEK och EBITDA-marginalen till 9,5% (4,4%). Marginalförbättringen under året var främst resultatet av ökad lönsamhet på bruttonivå i kombination med skalfördelar som uppkommit genom förbättrad effektivitet inom IT-system och organisationen.

Den goda lönsamheten det gångna året i kombination med Zinzinos starka finansiella position gör att styrelsen föreslår årsstämman en utdelning för 2020 till aktieägarna på 1,25 (0,70) SEK per aktie genom en ordinarie utdelning på 1 (0,55) SEK och en extra utdelning på 0,25 (0,15) SEK vid samma utdelningstillfälle.

OKTOBER-DECEMBER

De totala intäkterna ökade 44% till 340,4 (236,3) mSEK

Bruttovinsten uppgick till 110,2 (75,0) mSEK. Bruttovinstmarginalen uppgick därmed till 32,4% (31,7%)

EBITDA uppgick till 37,4 (6,3) mSEK och EBITDA-marginalen till 11,0% (2,7%)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 32,9 (23,4) mSEK

Försäljningsstart i Hongkong

Global webbshop öppnad för distributörer från hela världen

Lansering av R.E.V.O.O (Revolutionary Extra Virgin Olive Oil)

JANUARI – DECEMBER

De totala intäkterna ökade 48% till 1 138,6 (770,6) mSEK

Bruttovinsten uppgick till 348,6 (232,3) mSEK, varav jämförelsestörande poster gällande redovisning av säljprovisioner uppgick till 22,2 mSEK. Bruttovinstmarginalen uppgick till 30,6% (30,1%)

EBITDA uppgick till 108,5 (33,5) mSEK och EBITDA-marginalen till 9,5% (4,4%)

Justerad EBITDA uppgick till 86,3 (33,5) mSEK och den justerade EBITDA-marginalen till 7,6% (4,4%)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 97,3 (71,3) mSEK

Likvida medel på balansdagen uppgick till 143,2 (76,8) mSEK

För mer information vänligen kontakta:

Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:

Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollblom@zinzino.com







Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 08.00 den 26:e Februari 2021.







Zinzino AB (publ.) är ett globalt företag inom direktförsäljning som marknadsför och säljer testbaserade kosttillskotts-, hudvårds- och livsstilsprodukter. Zinzino äger forskningsenheten BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Finland, Lettland, Norge, USA, Australien, Hongkong och Malaysia. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Följande bilagor finns för nedladdning:

Delårsrapport Q4 2020 (PDF)

Pressmeddelande (PDF)







Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se