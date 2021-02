Signatur Fastigheter AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för januari – december 2020

Perioden i korthet (Belopp inom parantes avser motsvarande period föregående år.)

Oktober – december 2020

Totala intäkterna ökade med 64 procent till 15,3 Mkr (9,3)

Driftnetto uppgick till 7,3 Mkr (6,6) vilket är en ökning med 10 procent

Förvaltningsresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 4,5 Mkr (1,1)

Resultatet efter skatt uppgick till 22,5 Mkr (10,7) och resultatet per aktie uppgick till 1,08 kr (0,58)

Värdeförändringar fastigheter uppgick totalt till 24,4 Mkr (18,3).

Januari – december 2020

Totala intäkterna ökade med 31 procent till 46,6 Mkr (35,4)

Driftnetto uppgick till 27,7 Mkr (23,3) vilket är en ökning med 19 procent

Direktavkastningen är 4,26 procent (4,51)

Förvaltningsresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 5,1 Mkr (2,7)

Resultatet efter skatt uppgick till 46,7 Mkr (24,4) och resultatet per aktie uppgick till 2,32 kr (1,34)

Värdeförändringar fastigheter uppgick totalt till 53,7 Mkr (34,3) varav 6,6 (1,3) avser realiserade värdeförändringar

Substansvärdet (EPRA NAV) uppgår till 18,63 (16,92) kr per aktie.

Väsentliga händelser

I december genomfördes en kontantemission om 36 miljoner kronor brutto

Ett tioårigt hyresavtal tecknades med Region Skånes Regionfastigheter avseende

samhällsfastighet i Klippan, till ett totalt värde om 23,6 miljoner kronor

Under fjärde kvartalet förvärvades och tillträddes fastigheterna Helsingborg Bollbro 7 och

Helsingborg Bollbro 11

Helsingborg Bollbro 11

Helsingborg Bollbro 11 I november tillträddes fastigheterna Lund Kvarnskon 1 och Lund Fälgen 1

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Efter periodens utgång förvärvades och tillträddes två fastigheter på Möllevången i Malmö

2020 2019 2020 2019 KONCERNEN OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC Totala intäkter (Mkr) 15,3 9,3 46,6 35,4 Driftnetto (Mkr) 7,3 6,6 27,7 23,3 Förvaltningsresultat exkl jämförelsestörande poster (Mkr) 4,5 1,1 5,1 2,7 Periodens totalresultat (Mkr) 22,5 10,7 46,7 24,4 Resultat per aktie (kr) 1,08 0,58 2,32 1,34 Substansvärde (kr/aktie) 18,63 16,92 18,63 16,92 Fastighetsvärde (Mkr) 931,6 757,3 931,6 757,3 Belåningsgrad (%) 55,4 56,8 55,4 56,8 Soliditet (%) 39,0 37,0 39,0 37,0

VD har ordet

Fortsatt tillväxt i fastighetsvärde och goda resultat

Signaturs fastighetsbestånd har ökat med 23 procent under 2020, från 757,3 miljoner kronor till 931,6 miljoner kronor. På grund av Covid-19 har tillväxten varit något lägre än planerat. Vi ser möjligheter att öka tillväxttakten framöver och därmed uppnå målet om att inneha fastigheter för två miljarder kronor innan utgången av 2021. De affärer vi har gjort under 2020 har varit lönsamma och resultatet före skatt uppgår till 56,1 miljoner kronor.

Flera av våra finansiella nyckeltal har förbättrats under perioden. Belåningsgraden har minskat till 55 procent, soliditeten har ökat till 39 procent och snitträntan har minskat från 2,4 procent till 2,2 procent.

Totala intäkter ökade med 31 procent till 46,5 miljoner kronor. Detta beror i huvudsak på ett större fastighetsinnehav samt övriga intäkter om 3,3 miljoner kronor i samband med färdigställandet av bostadsprojektet Härfågeln i Limhamn.

En av höjdpunkterna under perioden, och ett kvitto på vår utvecklingsstrategi, är ett nytt tioårigt hyresavtal med Region Skåne avseende en vårdcentral. Det skapar en bättre förutsägbarhet i förvaltningen och bidrar till värdeutvecklingen med utökad finansiering som följd.

Institutionellt kapital

Under perioden har bland annat Östersjöstiftelsen blivit nya ägare i Signatur Fastigheter. Att attrahera institutionellt kapital och välrenommerade ägare är ett viktigt steg för fortsatt tillväxt. Östersjöstiftelsen kom in som ägare tillsammans med Gryningskusten Holding AB via en riktad emission under fjärde kvartalet. Vi hälsar dem varmt välkomna och ser fram emot vår resa tillsammans.

Vi skapar framtidens bostäder

Signatur Fastigheter skapar framtidens bostäder där människor kan trivas, vara trygga och bygga sin framtid. Vi tar oss an oslipade diamanter, fastigheter med miljömässiga, ekonomiska och sociala brister. Vi förädlar dessa genom bland annat optimering av sociala ytor och uppgradering av fastighetsinstallationer till uppkopplade, energisnåla och sensorstyrda system som skapar trygghet och minskar miljöavtrycket.

Vi förvärvar fastigheter med förbättringspotential och outvecklade värden för att utveckla dem till hållbara och lönsamma investeringar. Våra kunder erbjuds en högre standard och möjlighet att påverka. Det skapas utrymme för investeringar genom förhandlade och rimliga hyresökningar. Tillsammans skapar vi bättre fastigheter, bättre bostäder och en bättre miljö. Det är hållbara vinster på riktigt.

Året har varit väldigt annorlunda och utmanande för många på grund av den pågående pandemin. Vi är tacksamma att verka i en bransch med tillgångsslag i form av bostäder och samhällsfastigheter, vilka inte påverkats i någon större omfattning av Covid-19.

Jag vill tacka alla hyresgäster, aktieägare, leverantörer och medarbetare för Er insats under året. Vi har många spännande förvärv på gång och förväntar oss ett högt förvärvstempo för att nå vårt tillväxtmål under 2021.

Dan Astrén

Verkställande Direktör



Denna information är sådan information som Signatur Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Astrén, CEO

040-608 82 00

astren@signaturfastigheter.se





www.signaturfastigheter.se

Följande bilagor finns för nedladdning:

Signatur Fastigheter AB Bokslutskommuniké januari - december 2020





