Möjlighet att investera i ett bolag som med miljövänlig teknik möjliggör kostnadsbesparingar för jordbruket

Ogräsbekämpning inom lantbruket sker idag genom mekanisk bekämpning, manuell rensning, kemisk bekämpning eller genom traktorburna system. Med minskad miljöpåverkan och ökad effektivitet erbjuder Ekobot tjänster baserade på en autonom robot för ogräsbekämpning inom jordbruk. Bolaget grundades år 2017 och utvecklar, tillverkar och säljer en systemlösning som verkar helt utan eller med minimal användning av herbicider. Genom artificiell intelligens och visionsteknik identifierar bolagets systemlösning ogräs som sedan skärs av i marknivå, vilket minskar risken för nya rotskott. Affärsmodellen innefattar direktförsäljning av hyresavtal på 12-36 månader.



Unik teknologi och skalbarhet

Ekobot har en stark teknologi som kan tillämpas på flertalet användningsområden inom precisionsjordbruk, såsom bevattning, besprutning och sådd. Vår robot har en exceptionell systemlösning för att identifiera ogräs med hjälp av visionsteknik och artificiell intelligens. Vi kommer även kunna skapa värde till kunder genom datainsamling genom robotplattformen som möjliggör ytterligare skalbara mjukvarulösningar och potentiella intäktsströmmar. Konceptet är skalbart och systemet kan anpassas efter behov till olika stora arealer, exempelvis genom att hantera flera rader av grödor samtidigt.



Kraftigt växande marknad inom precisionsjordbruk

Ekobot verkar på en marknad under väldigt stark tillväxt – den globala marknaden för robotar inom lantbruk förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 34,5 procent per år, från USD 4,6 miljarder 2020 till USD 20,3 miljarder till 2025. Behovet av att minska mängden manuell arbetskraft och manuella maskiner samt det ökade kravet på högre produktivitet från de befintliga jordbruksområdena är faktorer som snabbt driver marknadens tillväxt.



Stark väg mot kommersialisering

Ekobot har tecknat ett LOI med två stora grönsaksodlare i Sverige där piloter med vår robot påbörjas under odlingssäsongen 2021, varefter roboten anpassas och beräknas kunna gå mot industriell tillverkning. Vi arbetar med Wageningen University & Research för att hitta en väg för ett effektivt marknadsinträde på den europeiska marknaden

















Med Ekobots systemlösning slipper jordbrukare större delen av den manuella rensningen, vilket sparar både tid och kostnader för personal, även kostnaden för bekämpningsmedel minskar då den autonoma roboten verkar utan, eller med minimal, användning av dessa. Till skillnad från många konkurrenter som fokuserar på precisionsbesprutning med bekämpningsmedel adresserar bolagets lösning problemen med både höga kostnader och miljöpåverkan, samtidigt som avkastningen från odlingen ökar då lösningen är effektiv även under grödans känsliga period.



Ekobot genomför nu en noteringsemission inför en planerad notering på First North Growth Market, vid fullteckning tillförs bolaget ca 20,5 MSEK innan emissionskostnader som ämnas användas för att öka tillväxttakten.



