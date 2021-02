Zaplox levererar kiosklösning till Best Western hotell på Gotland

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en kontaktfri mobil gästresa för en smidig, säker och engagerande gästupplevelse, meddelar att Best Western Solhem Hotel och Best Western Strand Hotel Visby tecknat avtal för Zaplox kontaktfria kiosklösning. Avtalet innebär att de två gotländska systerhotellen med sammanlagt 223 rum nu kan erbjuda en kontaktfri in- och utcheckning där gästen enkelt printar sitt eget nyckelkort och får tillgång till hotellinformation direkt i en för hotellet profilerad självbetjäningskiosk. Zaplox kiosklösning integreras här med VisBook PMS samt låssystem från dormakaba.

Best Western Solhem Hotel och Best Western Strand Hotel är två anrika hotell belägna i de centrala delarna av Visby, Gotland. Hotellen, som tillsammans har 223 rum, är medlemmar av den internationella hotellkedjan Best Western men ägs och drivs lokalt av oberoende ägare. För att framöver kunna erbjuda sina gäster en smidigare och säkrare kontaktfri gästupplevelse har hotellen valt Zaplox digitala kiosklösning.

Med Zaplox Kiosk kan hotellets gäster enkelt hantera sin egen in- och utcheckningsprocess direkt i självbetjäningskiosken, som finns placerad lättillgängligt i hotellets entré. Via kiosken, som specialanpassats efter hotellet och dess specifika profil, får gästen tillgång till nödvändig hotellinformation samt kan skriva ut sin egen rumsnyckel genom att placera ett nyckelkort på en separat nyckelkortsläsare invid kiosken. Efter att ha checkat in i kiosken kan gästen gå direkt till sitt hotellrum och på så sätt undvika både onödigt köande och närkontakt med andra gäster. Förutom att processen svarar upp mot hotellindustrins säkerhetskrav för en kontaktfri incheckning så skapar den även fördelar för hotellet då personalresurser frigörs när gästerna hanterar in- och utcheckning själva.

”Vi är stolta över att kunna erbjuda både Best Western Strand Hotel och Best Western Solhem Hotel möjligheten att välkomna sina gäster på ett säkrare och mer effektivt sätt. Zaplox kiosklösning ger båda hotellen rätt förutsättningar för en kontaktfri digital gästresa och frigör samtidigt resurser som kan omdirigeras till att arbeta med mer värdeskapande och intäktsdrivande aktiviteter, som tillför värde för både gäster och hotellpersonal. Smarta kontaktfria lösningar förväntas av dagens hotellgäster, oavsett hotellstorlek och destination”, säger Even Frydenberg, VD Zaplox

Om Best Western Strand Hotel

Best Western Strand Hotel ligger mitt i världsarvsstaden Visby, omgivet av vackra medeltida miljöer bara ett stenkast från havet. Hotellet, som är medlem av den internationella hotellkedjan Best Western, erbjuder 124 rum och sviter, en restaurang och takterrass samt egen relaxavdelning. www.strandhotel.se



Om Best Western Solhem Hotel

Best Western Solhem Hotel är vackert beläget intill Palissadparken bara ett stenkast från ringmuren och Visbys centrala delar. Hotellet erbjuder totalt 99 moderna rum i olika kategorier, 4 konferens-lokaler och 2 matsalar. www.solhemhotel.se



För mer information, vänligen kontakta:

Even Frydenberg, VD

E-post: even.frydenberg@zaplox.com

Telefon: +32 468 07 88 02

Alternativt: ir@zaplox.com









Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgransking AB

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732







