Söktrender inom aktier & finans 2021

När Valutahandel.se tittar på den senaste tidens söktrender inom finanssektorn så finns det ett antal tydliga mönster. Både börsen, investeringar, kryptovalutor och många specifika aktier har fått mycket mer uppmärksamhet i både media och i vardagen det sista året. Så sent som igår kväll fick GameStop aktien en ny raketuppgång på 103% och intresset kommer för Reddit forumet och deras aktiediskussioner kommer det säkerligen skrivas spaltkilometer om idag.



De senaste två dagarna så har hashtaggen #buythedip, eller köp dippen som man kan kalla det på svenska, blivit populär på Twitter. Cathie Wood, grundare och VD på Ark Invest, är förvånad över att cykliska aktier har överträffat aktiemarknaden som helhet. Hon har själv köpt Tesla aktier för Ark Invest under nergången.



Markus Jalmerot, medgrundare av Valutahandel.se, uppmanar till försiktighet i spåren av trendande begrepp på sociala medier. Han säger: "Den senaste Twitter trenden, att köpa vid nedgångar, kan vara väldigt riskabel och framgång beror bland annat på timing, andra aktörers agerande och hur länge man behåller innehavet. Som investerare bör man alltid hålla koll på antal blankare, dagstrender och populära teman samt göra en ordentlig undersökning av bolaget innan man köper eller säljer något".



Ett sökbegrepp som tagit fart under 2020 och 2021 är inflation, som många privatpersoner oroar sig för efter mycket skriverier i media. Den svenska Riksbanken avslöjar dock att inflationen just nu ligger på 1,7% i januari, 2021. Så än är det åtminstone inga problem med de klassiska måtten för prisökning. Bland Valutahandel.se’s besökare så är riktkurser för kryptovalutor av stort intresse, men även silver har fått en ökade sökvolymer på slutet. Bland valutorna så är det svenska och norska kronan som svenskarna är mest intresserade utav, följt av euron, pundet och dollarn.



Utav valutamäklare som finns på svenska så avslöjar Skilling att Bitcoin, GameStop, Tesla, NZD och GBP har varit särskilt eftersökta den senaste veckan.



På trading sajten Capital så är det framför allt Bitcoin som står i fokus, även om ett stort antal alternativa kryptovalutor också efterfrågas av kunderna.



För AvaTrade så ser det ut att vara AvaProtect, en funktion som minskar tradingriskerna, som är av stort intresse bland kunderna. Men deras breda utbud av aktieindex är också något som folk i allt högre grad tycks vara ute efter. För en fördjupad och avsevärt mer detaljerad redogörelse över söktrender, så besök https://www.valutahandel.se/trender-vad-soker-folk-efter-inom-aktier-finans-2021.