Bokslutskommuniké 2020

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

Substansvärdet ökade till 153 kronor per aktie jämfört med 136 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 13,7 procent jämfört med SIXRX som ökade med 14,8 procent. Substansvärdet per den 11 februari uppgick oförändrat till 153 kronor per aktie. 1

Latouraktiens totalavkastning uppgick till 31,8 procent under perioden jämfört med SIXRX som ökade med 14,8 procent.

Styrelsen föreslår en ökad utdelning till 3,00 (1,25) kronor per aktie.

INDUSTRIRÖRELSEN

Fjärde kvartalet

Industriföretagens orderingång ökade med 7 procent till 3 903 (3 632) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 3 procent justerat för valutaeffekter.

Industriföretagens nettoomsättning ökade med 11 procent till 3 989 (3 591) Mkr, vilket är en ökning med 6 procent för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter.

Industriföretagens bästa rörelseresultat för fjärde kvartalet hittills. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 593 (434) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 14,8 (12,1) procent för kvarvarande verksamheter.

Swegon förvärvade SLT Schanze Lufttechnik i Tyskland den 2 november. Latour Industries tecknade avtal om att förvärva italienska Vega S.R.L. den 18 november, vilket slutfördes i januari 2021. Hultafors Group tecknade avtal om att förvärva Fristads AB, Kansas A/S, Kansas GmbH och Leijona Group Oy den 11 december. Vidare tecknade Latour Industries avtal om att förvärva svenska Elsys till Bemsiq den 18 december, vilket slutfördes i januari 2021.

Helåret

Industriföretagens orderingång ökade med 9 procent till 14 857 (13 660) Mkr, innebärande en minskning för jämförbara enheter med 3 procent justerat för valutaeffekter.

Industriföretagens nettoomsättning ökade med 9 procent till 14 783 (13 516) Mkr, en minskning för jämförbara enheter med 2 procent justerat för valutaeffekter.

Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 2 117 (1 827) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 14,3 (13,5) procent för kvarvarande verksamheter.

KONCERNEN

Koncernens nettoomsättning uppgick till 15 028 (13 738) Mkr och resultat efter finansiella poster uppgick till 5 753 (5 725) Mkr. Resultatet har i år påverkats negativt av en redovisningsmässig nedskrivning av Alimak med -108 Mkr och positivt av realisationsresultat från försäljningen av Tomraaktier med 1 964 Mkr. Föregående år påverkades resultatet positivt av realisationsresultat och andra jämförelsestörande poster med 1 134 Mkr.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 5 324 (5 310) Mkr, vilket motsvarar 8,32 (8,33) kronor per aktie.

Koncernens redovisade nettolåneskuld uppgick till 5 273 (8 095) Mkr. Nettolåneskulden, exklusive leasingskulder enligt IFRS 16, uppgick till 4 613 (7 478) Mkr och motsvarar 4 (8) procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

I december erhöll Latour kreditbetyget A från Fitch Ratings, med stabila utsikter.

BÖRSPORTFÖLJEN

Börsportföljens värde ökade under året med 9,1 procent justerat för portföljförändringar och utdelningar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 14,8 procent.

Under året förvärvades 2 590 000 aktier i Fagerhult och ägarandelen uppgår därmed till 47,8 procent.

I maj avyttrades 7,8 miljoner aktier i Tomra för en köpeskilling på 2,5 miljarder kronor. Latour innehar efter försäljningen 21,1 procent av utestående aktier i bolaget och kvarstår som största ägare.

Ägandet i Alimak ökade under året till 29,6 procent efter förvärv av 210 000 aktier.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Den 8 januari förvärvade Densiq, inom Latour Industries, 100 procent av aktierna i danska VM Kompensator A/S med en nettoomsättning på 23 MDKK under 2020.

1 Substansvärdet den 11 februari har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 11 februari, och med samma värden som 31 december för den onoterade portföljen.

VD-ord

”Latours helägda industrirörelse växer organiskt under fjärde kvartalet, trots att pandemins andra våg har slagit till med full kraft och påverkat Latours verksamheter, om än i varierande grad. Vi gör ett mycket starkt fjärde kvartal. Men även om vi totalt sett klarat oss bra, går det inte att bortse från att osäkerheten kvarstår till dess att pandemin är över. Våra verksamheter har hög beredskap för att vid behov sätta in ytterligare åtgärder när det behövs.

Under fjärde kvartalet växer orderingången med 3 procent och faktureringen med 6 procent justerat för förvärv och valutaeffekter. Rörelseresultatet för kvartalet ökar med 37 procent till 593 (434) Mkr med en stark rörelsemarginal på 14,8 (12,1) procent. Justerat för förvärv och valutaeffekter överträffar vi rörelseresultatet från föregående år med 28 procent.

Året som helhet har präglats av pandemin och dess effekter på världsekonomin. Nettoomsättningen stiger med 9 procent till 14 783 (13 516) Mkr och rörelseresultatet ökar med 16 procent till 2 117 (1 827) Mkr med en rörelsemarginal på 14,3 (13,5) procent. Mycket glädjande siffror och ett bevis på att vi äger hållbara och välskötta bolag.

Våra affärsområden har satt medarbetarnas säkerhet som högsta prioritet och samtidigt styrt sina verksamheter för att möta utmaningarna under året på bästa sätt. Betydande åtgärder har genomförts för att mildra effekterna av Covid-19, framförallt genom att ha en restriktiv kostnadshållning. Verksamheterna har tagit del av statliga stödprogram som erbjudits i de fall det varit motiverat, men i relativt liten omfattning och framförallt i de geografier som påverkats mest av nedstängningar. Under fjärde kvartalet har mottagna stöd minskat betydligt jämfört med tredje och framförallt andra kvartalet och har en marginell påverkan på resultatet i kvartalet. Likt tidigare kvartal har utvecklingen och påverkan sett olika ut beroende på vilken marknad och vilket segment man tittar på. Generellt kan det konstateras att de nordeuropeiska länderna påverkats i mindre omfattning medan övriga Europa påverkats i större omfattning. Verksamheterna i Asien och Nordamerika har utvecklats relativt positivt. Vår portfölj är diversifierad och består av innehav som är exponerade mot flera olika geografiska marknader, kunder och produktsegment vilket dämpat de negativa effekterna. Dessutom ligger majoriteten av våra bolag rätt positionerade på marknader som visar stor tillväxtpotential vilket gynnar en positiv utveckling. Ett exempel är Caljan vars kunder gynnas av ökad e-handel.

Under kvartalet har förvärvsaktiviteten varit hög. Swegon har förvärvat SLT Schanze Lufttechnik, dessutom har vi tecknat avtal om ytterligare tre förvärv: Vega till Latour Industries, Fristads AB, Kansas A/S, Kansas GmbH och Leijona Group Oy till Hultafors Group samt Elsys till Bemsiq. Förvärven av Vega och Elsys slutfördes i början av januari 2021 och förvärvet av Fristadsbolagen beräknas slutföras under februari. Läs mer om våra förvärv på sida 4.

Oavsett pandemi eller inte satsar vi framåtriktat för att behålla vår konkurrenskraft och vinna marknadsandelar. Latour har en stark finansiell ställning och investerar löpande i olika insatser inom produktutveckling, försäljning och marknadsföring. Hållbarhet och digitalisering är fortsatt i fokus och är mycket viktiga aspekter för att stötta framtida tillväxt. Under fjärde kvartalet etablerade vi Latour Future Solutions, ett investeringsområde som är inriktat på hållbarhetsfokuserade tillväxtbolag. Latour kommer gå in som minoritetsägare i bolag där vi kan bidra med vår industriella kompetens för att påskynda utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. En första investering har genomförts i Gaia Biomaterials, ett bolag som utvecklar och tillverkar nedbrytbart biomaterial från förnyelsebara källor för att ersätta fossilt baserad plast.

Börsportföljen har sedan inledningen av året ökat med 9,1 procent justerat för portföljförändringar och utdelningar, vilket kan jämföras med indexet SIXRX som ökade med 14,8 procent. Den bakomliggande resultatutvecklingen i bolagen har med ett par undantag varit bra mot bakgrund av pandemin. Flertalet bolag har påverkats av organisk nedgång i försäljningen, men har visat på stor motståndskraft och redovisar bra rörelseresultat. Substansvärdet i Latour ökade under helåret med 13,7 procent till 153 kronor per aktie.

Styrelsens föreslår en ökad utdelning till 3,00 kronor per aktie, vilket är 9 procent över den nivå som ursprungligen föreslogs 2020. Av försiktighetsskäl minskades sedermera föregående års utdelning till 1,25 kronor per aktie.”

Johan Hjertonsson

Verkställande direktör och koncernchef



För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Hjertonsson, VD och koncernchef, tel. 0702-29 77 93, eller

Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.





Telefonkonferens

Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Johan Hjertonsson och Anders Mörck idag klockan 10.00 där de tillsammans presenterar rapporten.

Nummer för att ringa in är +46 (0)8 505 583 68. Konferensen kommer att webbsändas.

För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida, www.latour.se eller använd länken:







https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=82F6D52B-BF50-4DA3-AC3F-B5C0F434D1F7

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2021, kl. 08.30 CET.

Följande bilagor finns för nedladdning:

Latour Bokslutskommuniké 2020





