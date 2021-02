Vad vi i Sverige lånade till under 2020

2020 har varit ett speciellt år för många utav oss. Vi fick uppleva en helt ny vardag, att jobba hemifrån och träffa allt färre människor. För många av oss blev även semestern annorlunda, utlandssemestern fick ställas in och istället hemestrade vi. Nya vanor ger också ett nytt beteende, därför har vi kollat på vad Sveriges befolkning lånade till under 2020.

Samla lån vanligast att låna till under 2020

Att samla sina redan existerande lån och krediter var den absolut vanligaste anledning att låna till under 2020. Hela 48 % av alla privatlån används för att betala av gamla skulder och lån. Med tanke på den stigande arbetslösheten i kombination med ökad ekonomisk osäkerhet i kölvattnet av pandemin är det förståeligt att fler har valt att samla sina tidigare skulder och lån. Att samla sina lån är bra för privatpersoner av flera anledningar. Sänkt månadskostnad är kanske den viktigaste.

Statistik från Zmarta visar att kunder som jämför sina lån och krediter via Zmarta minskar sina årskostnader i snitt med 11 500 kr/år. Genom att samla lån kan du dessutom få en tydligare överblick över dina kostnader och utgifter jämför med om du haft till exempel fyra olika skulder med separata räntor och inbetalningsdagar.

Ökat intresse för olika transportmedel 2020

Lån till bil, båt och MC var lika så på uppsving under 2020. En bakomliggande orsak kan vara vårt nya arbetsliv, med jobb hemifrån och på annan valfri arbetsplats, har fått fler att intressera sig för olika sätt att transportera sig från punkt A till punk B. Då gärna både snabbt, roligt och så smidigt som möjligt.

2020 var även den stora hemesterns år. Pandemin satte stopp för mångas semesterplaner, och med begränsade möjligheter att resa utomlands, var det fler som valde att semestra på hemmaplan. Många såg istället båten som den perfekta semesteraktiviteten 2020. Vilket även bekräftas av ett pressmeddelande från Blocket med rubriken “Trots fler annonser såldes över hälften av båtarna inom en vecka under augusti månad. Det är dubbelt så stor andel som för ett år sedan.”

Störst nedgång var av lån till resor och bröllop

Kategorier Förändring jämfört med 2019 Resor -40% Bröllop -16% Eget bolag -9% Körkort -2% Tandläkare -2%

Att betydligt färre lånade till resor under 2020 är kanske inte någon överraskning. Rådande pandemi och de restriktioner som funnits kring resor har lett till att allt färre valde att resa utomlands på sin ledighet. Många valde istället att spendera semestern på hemmaplan. Då antalet båtlån ökade med 12% är det högst troligt att semestern istället spenderades på sjön.

Att låna till bröllop sjönk med 16% jämför med föregående år. En trolig konsekvens av de restriktioner och rekommendationer som funnits kring antalet personer som får vistas tillsammans på en mindre yta. Många har valt att istället skjuta upp sitt bröllop till 2021, eller senare, med en förhoppning om att kunna fira detta ögonblick ordentligt med familj och vänner.

Lånen som ökat jämfört med tidigare år

Kategorier Förändring jämfört med 2019 Bouppteckning 42% Samla lån 27% Studier 17% Bodelning 15% Bil/Båt/MC 12%

Att låna till bodelning har ökat med 15% under 2020, och störst var intresset under oktober månad, en ökning med hela 79% jämfört med föregående år.

Denna ökning bekräftas även av Domstolsverket. Antalet skilsmässoansökningar ökade under sommaren med 4,54%, dock inte riktigt lika mycket som intresset för bodelning. Redan i början av 2020 var det flera psykologer som förutspådde att antalet skilsmässor skulle öka till följd av pandemin. Självaste utfallet av antalet skilsmässor under 2020 återstår dock att se då statistik för helåret ännu inte publicerats.

Här var det vanligast att låna 2020

1. Göteborg 2. Malmö 3. Stockholm 4. Uppsala 5. Västerås

2020 ett bra år att låna - effektiva snitträntan ned -10%

För den som har tagit ett lån var 2020 ett toppenår, den effektiva snitträntan* var hela -10% lägre än föregående år. Om du 2019 tog ett lån på 150 000 kr med en återbetalningstid på 8 år betalar du 676 kr i ränta varje månad eller 8 111 kr per år, hade du istället lånat samma belopp 2020 skulle du betala 537 kr i ränta per månad eller 6 441 kr per år. Vilket resulterar i en total besparing om 13 360 kr.

Varför räntan är lägre i år jämfört med tidigare år beror på flera faktorer. Vi på Zmarta har jobbat hårt med att utveckla vår panel för att kunna hjälpa dig som kund hitta det bästa lånet för just dig. Genom att jobba med långivare som riktar in sig på olika kundsegment kan vi på Zmarta i större utsträckning hitta lånet som passar dig bäst.

*Effektiv ränta är den totala kostnaden du betalar om du handlar på kredit eller tar ett lån. Det är både den nominella räntan tillsammans med samtliga avgifter.

Agnes Palinski

Head of PR and Communications



+46739884468

agnes.palinski@zmartagroup.com



