ChromoGenics förhandlar om en order överstigande 2,3 MEUR motsvarande 23,3 MSEK i Oslo

ChromoGenics slutförhandlar med det norska byggbolaget Betonmast (AS) med Avantor (AS) som byggherre, om en order av ConverLight® Dynamic och ConverLight® Paragon ECO för installation i en miljöcertifierad byggnad under uppförande vid Gulhaugtorg 5 i Oslo. Ordern uppgår initialt till 23,3 MSEK och kan ökas till 25,0 MSEK genom option på ytterligare beställningar.

Projektet delfinansieras av den norska innovationsmyndigheten Enova under programmet «Ny teknologi i byggenæriengen». Enova lyder under Klimat och Miljödepartementet i Norge.