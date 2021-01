Zaplox tecknar flera nya kundavtal för mobila nycklar på den amerikanska marknaden

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil gästresa för en smidig och engagerande gästupplevelse, meddelar att deras framgångsrika partnersamarbete med Agilysys fortsätter att resultera i nya kundavtal för bolaget. Zaplox ska framöver leverera mobila nycklar till ytterligare sex amerikanska hotell och kasinos med totalt 2 330 rum. Det är Turning Stone Resort Casino i NYC, The Banff Centre i Canada , Santa Claran Hotel Casino och Inn of the Mountain Gods Resort & Casino i New Mexico, samt Grand Casino Mille Lacs i Minnesota, Blue Water Resort & Casino i Arizona , och Eddys Tap Room Hotel i Colorado som alla valt Zaplox mobila nycklar för integration med Agilysys mobila gästresa. Zaplox nyckelcentriska SDK integreras i avtalen med Agilysys PMS och låssystem från dormakaba och ASSA ABLOY Global Solutions.

Zaplox partnerskap med Agilysys erbjuder Agilysys mobila gästresa kallad RGuest Express Mobile tillsammans med mobila nycklar från Zaplox. Samarbetet med Agilysys har under andra halvan av 2020 genererat ca 20 nya kundavtal med nära 7 500 dörrar i USA. Avtalen med Turning Stone Resort Casino (797 rum), The Banff Centre (389 rum) Santa Claran Hotel Casino (122 rum), Grand Casino Mille Lacs (500 rum), Inn of the Mountain Gods Resort & Casino (273 rum), Blue Water Resort & Casino (200 rum), Eddys Tap Room Hotel (49 rum) summerar till 2 330 rum som framöver kommer att kunna öppnas med Zaplox mobila nycklar.

Med Zaplox och Agilysys mobila gästresa kan hotell och kasinos erbjuda sina gäster både mobil in- och utcheckning med mobila nycklar samt hotellinformation och gästkommunikation i deras egen hotell app. Med appen är hotellets serviceutbud alltid tillgängligt för gästen oberoende av när eller var gästen önskar nyttja detsamma. Zaplox mobila nycklar gör det möjligt för hotell- och kasinogäster att hantera sin hotellrumsnyckel i mobilen, gå direkt till sitt rum eller till kasinot vid ankomst, och kan då undvika att köa och trängas i receptionen för att checka in och få sin nyckel.

Gästsäkerheten är högt prioriterat av hotellindustrin, kanske nu mer än någonsin och fokus ligger på att kunna erbjuda gästerna en kontaktfri in- och utcheckningsprocess, där gästen kan vistas på hotell med bibehållen distans, kontaktfritt och så beröringsfritt som möjligt. Zaplox mobila gästresa befinner sig i gästens egen mobiltelefon genom hela vistelsen, vilket svarar upp mot gästernas och hotellens gästsäkerhetskrav.

”Vårt starka partnerskap med Agilysys har under 2020 genererat flertalet nya kunder och detta under en pandemi, där många hotell antingen varit stängda eller endast delvis öppna. Trots det rådande läget planerar hotell och casinos i USA för ökad beläggning under våren och sommaren 2021, och förbereder därför redan nu för att ge sina gäster en så säker vistelse som möjligt. Zaplox mobila nycklar gör Agilysys mobila gästresa konkurrenskraftig på den amerikanska marknaden och framförallt i kasinoindustrin där Agilysys har en stor andel av sina drygt 3000 kunder. De nya kundavtalen planeras gå i drift under Q1, 2021, säger Even Frydenberg, interim VD, Zaplox AB

Om Turning Stone Resort Casino, Verona, NYC

Turning Stone Resort Casino ägs av Oneida Indian Nation's och är en prisbelönt destination i staten New York, med fyra hotell och totalt 797 rum, fem golfbanor, spa, 20 restauranger, ett 125 000 kvm stort casino i Vegas-stil, show rooms, mötes- och konferenslokaler samt fyra nattklubbar. Turning Stone ligger öster om Syracuse och har utnämnts till Best Countryside Hotel/Lodge 2019 av Conde Nast Johansens och till # 1 Best Gaming Resort i New York av Casino Player Magazine 2019, samt Best in Golf 2020 av Northeast Golf Magazine. Turning Stone har också vunnit det prestigefyllda Forbes Four Star Award för The Lodge, Wildflowers, TS Steakhouse och Skana 2020. www.turningstone.com



Om Grand Casino Mille Lacs, Minnesota

Mille Lacs Hotel på Grand Casino Mille Lacs, i i Onamia, Minnesota har utsetts till vinnare av TripAdvisor's® 2014 Certificate of Excellence. Kasinohotellet har 500 rum designade för komfort och bekvämlighet, pooler, spa, prisbelönta restaurangen Grand Northern Grill, shopping med mera. Det historiska Mille Lacs Indian Museum Trading Post är ett välkänt turistmål. www.grandcasinomn.com



Om Inn of the Mountain Gods Resort & Casino, New Mexico

Inn of the Mountain Gods Resort & Casino är lokaliserat i New Mexico. Beläget högt i de pittoreska bergen i Mescalero, New Mexico strax utanför Ruidoso välkomnar det sina gäster med en vidsträckt utsikt över de snötäckta bergen, sjön och en mästerskapsgolfbana. Inn of the Mountain Gods Resort, med 273 lyxiga rum och sviter erbjuder ett stort utbud av aktiviteter och underhållning, många restauranger, 40 000 kvm mötesutrymme och ett 38 000 kvm stort kasino. www.innofthemountaingods.com



Om Blue Water Resort & Casino, Arizona

Blue Water Resort and Casino ligger vid stranden av Colorado River i Arizona. Hotellet har 200 rum och resort har fyra restauranger, 17 000kvm mötesutrymmen,3 barer, pooler, och ett 30 000 kvm stort kasino med 500 spelautomater, 8 spelbord, ett bingorum med 400 platser och 4 pokerbord för Texas Hold'em. Blue Water Casino erbjuder en semesterupplevelse med fokus på vattenaktiviteter då det ligger nedanför Lake Havasu och strax ovanför Headgate Rock Dam. www.bluewaterfun.com



Om The Banff Centre for Arts and Creativity, Canada

Banff Center for Arts and Creativity, tidigare känt som The Banff Center, som ligger i Banff, Alberta, grundades 1933 som Banff School of Drama. Det erbjuder konstprogram inom scen- och konstkonst samt ledarskapsutbildning. På campus ligger hotellet Lloyd Hall, med 389 rum som erbjuder nyrenoverade hotellrum och sviter med tillgång till fitness- och rekreationsanläggningar. Hotellet ligger på sidan av Tunnel Mountain och bara fem minuter från centrum. www.banffcentre.ca/hotels



Om Santa Claran Hotel Casino, New Mexico

Santa Claran Hotel Casino kallas "The Friendliest Family Experience in New Mexico" och är ett elegant hotell inbäddat i norra New Mexiko Española-dalen med utsikt över Sangre de Cristo-bergen. Det har autentisk spansk och indiansk atmosfär med 122 rum, inklusive 19 sviter, casino och restauranger, samt Black Mesa Golf Club som fått 4 av 5 stjärnor av Golf Digest Magazine. www.santaclaran.com



Om Eddys Tap Room Hotel, Colorado

The Eddy Taproom &Hotel, med 49 rum är lokaliserat vid Rocky Mountain Fire Brick Works, strax utanför Denver vid foten av bergen och är det ultimata utgångspunkten vandring och utflykter i Rocky Mountains. www.theeddygolden.com



Om Agilysys

Agilysys har varit ledande inom affärssystem till hotell (PMS) i mer än 40 år och levererat innovativa gästcentriska teknologilösningar för spel, hotell, resorts och kryssning och restauranger. Agilysys erbjuder de mest omfattande mjukvarulösningarna i hotellbranschen och är kända för sitt breda produktutbud och sin kundcentriska service. Några av de största hotellkedjorna i världen använder Agilysys lösningar för att förbättra gästlojalitet och effektivitet. Agilysys, som har drygt 3000 kunder, verkar i Nordamerika, Europa, Asien-Stillahavsområdet och Indien med huvudkontor i Alpharetta, GA. www.agilysys.com



För mer information, vänligen kontakta:

Even Frydenberg, interim VD

E-post: even.frydenberg@zaplox.com

Telefon: +32 468 07 88 02

Alternativt: ir@zaplox.com









Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgransking AB

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732

