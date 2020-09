Växt med 300% YoY. Nu inleder Rutasoka ett rikstäckande samarbete med Beans In Cup.

Rutasoka Coffee meddelade idag att de har ingått ett partnerskap med Beans In Cup för att erbjuda ett dubbelcertifierat kaffe till företag i hela Sverige från den 4:e September 2020. Detta kommer att bidra till att Rutasoka Coffee kan erbjuda kaffelösningar till fler kunder och ytterligare hjälpa barn, kvinnor och kaffebryggare i Östra Kongo.

“I takt med eskalerande konflikter i östra Kongo förlorade många människor som tidigare försörjt sig på kaffeodling sin primära inkomstkälla. Genom att importera kaffe skapar vi arbetstillfällen och ekonomisk möjlighet att stötta samhället”, säger Rebu Burubwa, VD och medgrundare av Rutasoka Coffee.

Eftersom Rutasoka har cirkulär ekonomi som affärsmodell, kommer en del av omsättningen direkt att återinvesteras i vård, utbildning och jordbruk i Östra Kongo, för att hjälpa till att rädda liv och skapa fler rättvisa arbetstillfällen.

Partnerskapet med Beans In Cup är ett viktigt inslag i hur de tillsammans kan uppfylla sin vision, båda organisationerna är dedikerade till att hjälpa barn och familjer genom att skapa ett hållbart samhälle för både människor och miljö.

Rutasoka importerar endast dubbelcertifierade råvaror från höglänta plantager i östra Kongo. Råvaran som blir Rutasokas kaffe handplockas av skickliga kaffemakare så att endast de mogna bären kommer med. Bären tvättas och torkas i solen innan de transporteras på ett miljömässigt hållbart sätt till en fabrik för sortering innan det skeppas till Sverige. Rutasokas kaffe rostas enligt slow roast metoden för att kunna framhäva kaffets unika smaker.

”Vi är mycket glada över att ha fått in Rutasoka i vårt redan breda kaffesortiment. Rutasoka passar helt in i vår produktportfölj, både genom deras smakrika kaffesortiment med bönor från Kongo, samt gällande hållbarhetsaspekten då produkterna dels är dubbelcertifierade och att de återinvesterar en del av omsättningen i att rädda liv och bekämpa fattigdom där kaffet odlas”, säger Jonas Maxlin, produktchef på Beans in Cup.

Beans In Cup är en ledande aktör inom kaffe för företag och finns idag på 20 orter runt om i Sverige. Från den 4:e september 2020 kommer Beans In Cups nya och befintliga kunder kunna köpa kaffe från Rutasoka Coffee.

Produkter som Beans In Cup tar in:

Kasenga mörkrost: Fylligt med smak av röda bär och toner av mörk choklad.

Butembo mörkrost: Kraftig med smak av mörka bär och gräddig choklad i eftersmaken.

Mitumba espressoblend: Mjuk och krämig, med en balanserad syrlighet och toner av cigarr.

Minova mellanrost: Piggt och syrligt med nyanser av nypon och hasselnöt i eftersmaken.

Om Rutasoka

Rutasoka Coffee är ett svenskt premium kaffevarumärke som säljer direkt till konsument och via återförsäljare i Sverige. En del av företagets omsättning återinvesteras via Rutasoka Foundation till att plantera nya kaffeplantor, skapa nya jobbmöjligheter samt att erbjuda kvinnor och barn fri förlossningsvård och sjukvård i Östra Kongo.

Läs mer på rutasoka.se

Kontakt: Rebu Burubwa. Tel 073-3141408, e-mail: rebu.burubwa@rutasoka.seOm Beans In Cup

Godaste kaffet på jobbet

Beans in Cup är en av Sveriges ledande aktörer inom kaffe på kontor och arbetsplatser och passionerade i vår strävan att erbjuda ett bättre kaffe på jobbet. Vi finns på 20 orter från Kiruna i norr till Malmö i syd med cirka 200 anställda. Kaffe är viktigt och vår vision är att det godaste kaffet ska finnas på jobbet. Vi optimerar kaffet på arbetsplatser i hela Sverige. Det gör vi genom professionalism. Vår kunskap och service gör att varje kund får en god upplevelse, både utifrån smak och hållbarhet.

Läs mer på beansincup.se

Kontakt: Linda Brandelius. Tel 070-3990757, e-mail: linda.brandelius@beansincup.se

