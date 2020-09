Exklusivt samarbete mellan utmanarna Higher och SRI ökar personalsäkerheten på svenska bolag

Samarbetet innebär att SRI tillgängliggör sina tjänster för bakgrundskontroller och digital referenstagning genom en sömlös teknisk integration med Higher.

”Vi ser många likheter mellan SRI och Higher och är verkligen stolta över att teamet på Higher valde oss som sin integrationspartner. Vi är båda utmanare, vi har båda lång erfarenhet från rekryteringsbranschen och våra respektive tjänster och bolag grundades utifrån en idé om att förändra och effektivisera befintliga arbetssätt och processer. På SRI har vi sedan flera år tillbaka varit med och format branschen för bakgrundskontroller och personalsäkerhet och sedan ett år tillbaka formar vi branschen för digital referenstagning. Vi ser fram emot att få hjälpa även Highers kunder med att både effektivisera och öka säkerheten i sina rekryteringsprocesser,” säger Johan Hasslert, Partner på SRI.

Inom kort kommer Higher-användare att kunna hantera hela processen för beställning och hantering av bakgrundskontroller och digital referenstagning direkt i sina befintliga rekryteringsflöden. Användare kommer att kunna aktivera dessa processer med ett par klick direkt i kandidatvyn i Higher. Genom SRI:s högkrypterade tjänster sköts sedan samtyckeshantering, insamling av information och resterande delar av processen enkelt via både dator och mobil – något som går helt i linje med den toppmoderna och mobilvänliga användarupplevelsen i Higher.

”Det känns spännande och helt rätt i tiden för oss att nu även kunna erbjuda våra kunder smidig tillgång till dessa viktiga tjänster. Bakgrundskontroller är viktigare än någonsin idag och digital referenstagning ligger helt rätt i tiden just nu. Många HR-proffs och rekryterare är väldigt digitala och det finns ett stort intresse för att digitalisera traditionella, tidskrävande rekryteringsprocesser. SRI är ledande på marknaden för tjänster inom personalsäkerhet och vi är imponerade av deras otröttliga fokus på både integritet och datasäkerhet så väl som deras fokus på att skapa smidiga digitala lösningar. Därför känns valet av dem som vår samarbetspartner helt rätt och vi ser fram emot att kunna hjälpa svenska bolag att rekrytera ännu säkrare genom oss,” säger Stefan Lidén, VD på Nextu som utvecklar Higher.

Integrationen mellan Higher och SRI lanseras under hösten/vintern 2020.

För mer information:

Johan Hasslert, Partner, SRI

Tel: 070-480 35 48

E-post: johan@sri.se





Stefan Lidén, VD, Nextu

Tel: 070-770 93 20

stefan.liden@nextu.se





Om SRI (Scandinavian Recruitment Intelligence)

Sedan 2016 har vi på SRI, Scandinavian Recruitment Intelligence, hjälpt arbetsgivare att rekrytera tryggt, säkert och effektivt med hjälp av bakgrundskontroller, digital referenstagning, säkerhetsprövningsintervjuer och andra konsulttjänster grundade i många års erfarenhet från Försvarsmakten, Polisen och rekryteringsbranschen.Om



Om Higher

Higher är ett helt nytt mobilt rekryteringsverktyg där kandidaterna söker jobb direkt via sina mobiltelefoner på bara ett par minuter. Istället för CV och personligt brev söker kandidaterna jobb via kompetensbaserade frågor, psykologiska tester och video. Higher är ett systerbolag till Next u som grundades som ett videobaserat rekryteringsföretag 2012.



