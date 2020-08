Enter Fonder lanserar digital lösning för direktkunder

Under sommaren har arbetet pågått med att sätta upp en egen digital kundplattform åt Enter Fonder och vi kan nu med glädje lansera tjänsten på www.enterfonder.se . Med den nya lösningen kan kunder nu direkt via Enter Fonders webbplats registrera sig som kund och logga in med BankID, öppna ett Investeringssparkonto (ISK) samt spara i Enter´s fonder.

- Vår tanke är att kunderna ska kunna komma närmare förvaltningen och följa värdet av de investeringar som vi tror allra mest på, säger Henrik Lindquist, VD på Enter Fonder.

Genom att låta Fondab hantera den tekniska lösningen och administrationen kring slutkunden kan Enter fokusera på sin kärnverksamhet som är förvaltningen och kundrelationen.

- Enter Fonder har ett starkt varumärke med stort fokus på hållbara investeringar. Vi ser med spänning fram emot ett gemensamt och långsiktigt arbete för att skapa goda värden för slutkunden att använda Enter’s nya digitala tjänst och produkter, säger Filip Birkhammar, Head of Sales på Fondab.

För mer information, kontakta:

Filip Birkhammar

Head of Sales, Fondab

Tel: +46 73 600 11 63

E-post: filip.birkhammar@fondab.com

Henrik Lindquist

VD, Enter Fonder

Tel: +46 70 693 57 13

E-post: henrik.lindquist@enterfonder.se

Fondab AB är Sveriges största fondplattform. Fondab arbetar med digitala lösningar för fondsparande och erbjuder både privatkunder, företagskunder samt institutionella kunder en fullständig IT infrastruktur för automatiserad fondhandel och depå- och slutkundshantering. Fondab äger även fondhandelsplatsen Fondmarknaden.se. Mer information på www.fondab.com eller kontakta oss på sales@fondab.com.

