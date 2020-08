Polygiene är heta i media - håller huvudet kallt och kommenterar

Det är dock bara toppen av det isberg av uppmärksamhet vi har fått. Vi har varit med i Vogue, Vanity Fair, The Telegraph, The Financial Times, Forbes Kina, Vogue Business, brittiska GQ, ADWEEK, Fashion Network, och många facktidningar. Vi inkluderar några länkar till online-artiklar nedan om du själv vill läsa dem.

Många artiklar har varit helhjärtat positiva, andra medier har valt att göra vad de ska – dvs rapportera och även undersöka. Är det här med ”Antiviral” behandling verkligen nödvändigt?Vi hävdar inte att ViralOff® är en total lösning på den nuvarande eller framtida pandemier. Men det är en pusselbit. Först och främst lever virus naturligt i textilier längre än på hårda ytor. En studie från University of Hong Kong rapporterade att virus fortfarande var kvar efter 7 dagar (!) på ansiktsmasker. Om man då minskar detta till bråkdelar av en procent på två timmar förändras saker dramatiskt. Det är faktiskt som handsprit för dina kläder - och man får en sak mindre att oroa sig för.

Och vad sägs om att ha ViralOff på jeans? Tja, tre goda skäl följer. Virus kan leva länge utan behandling. Jeans är i kontakt med alla typer av ytor i offentliga utrymmen. Har du någonsin torkat händerna på dina jeans innan du därefter rörde ditt ansikte? För det andra behöver du inte tvätta dem. Det kommer att finnas mycket få virus, bakterier och andra mikrober så det kommer inte att vara "nedsmittade", inte heller kommer det att lukta om dem. Du kan faktiskt strunta i tvätt överhuvudtaget så länge du inte ser fysisk smuts på dem. Och slutligen, vissa marknader kräver redan att alla plagg som prövas av en person ska desinficeras innan de säljs till en andra person. Kryss i den boxen också – inget problem.

Här på Polygiene startade vi ViralOff som ett mer specifikt bidrag i vården – på operationsrockar och ansiktsmasker – men har sett denna fantastiska spridning av intresse - en löpeld - in i konsumentvärlden. Och vi ser hur det hela hänger samman. Att hoppa över hälften, eller varför inte åtta av tio tvättar är en enorm hållbarhetsvinst. Ännu mer om kläderna sedan håller längre, säljs mer på second hand, och att ansiktsmasker inte är gjorda för att kasseras efter en enda användning. Dessa siffror är helt enkelt fakta.

Om vi faktiskt sen hjälper till att rädda liv och förhindra spridning, då är det den slutliga fördelen naturligtvis. Men vi kommer aldrig att "sälja" på det påståendet.

