Kronan stärks mot dollarn, rapporterar Valutahandel.se

Sveriges hantering av Covid-19 har fått mycket kritik utomlands, men även mycket beröm. Samtidigt så ökar antalet döda till över 1000 per dag i USA. Kronan stärks från över 10 kr per dollar i april 2020 till 8,86 SEK per dollar i skrivande stund. Flera analytiker som Valutahandel talat med anser att det finns mer att hämta för kronan.