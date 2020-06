Blir största ägare i Global Gaming

Enlabs har ingått avtal med ett antal aktieägare i Global Gaming 555 AB (Nasdaq: GLOBAL) innebärande att Enlabs har förvärvat 11 300 000 aktier i Global Gaming till ett pris av 8 SEK per aktie. Aktierna skall betalas med 50% kontant betalning och med 50% i form av nyemitterade aktier i Enlabs baserat på det genomsnittliga volymvägda priset på Enlabs aktier i handeln på Nasdaq First North Growth Market de senaste femton handelsdagarna. Enlabs uppskattar att utspädningen av det totala antalet aktier i Enlabs som uppstår via transaktionerna kommer att uppgå till cirka 3,5%. Enlabs ägde före dessa transaktioner 920 028 aktier i Global Gaming, vilket gör att Enlabs nuvarande totala innehav uppgår till 12 220 028 aktier, vilket utgör 29,9% av aktierna i Global Gaming.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Enlabs AB

George Ustinov, VD och koncernchef

george.ustinov@enlabs.com / +371 2 9424175

Niklas Braathen, Styrelseordförande

niklas.braathen@enlabs.com / +46 70-525 27 77

Om ENLABS