Rättelse: Confidence brandskyddar nytt datacenter till värde 12 MSEK

Rättelsen avser förtydligande avseende namn på beställaren, Winthrop Engineering and contracting AB

Confidence framgångar inom teknisk säkerhet och brandskydd för datacenter fortsätter. Avtal av strategisk vikt har tecknats med en av Europas ledande aktörer inom datacenter, Winthrop Engineering and contracting AB*, om leverans av tekniskt brandskydd för ett större, nyetablerat, datacenter i Gävleborgs län. Den första, avtalade, delen av det nybyggda datacentret omfattar 2700 kvm som förses med en total brandsäkerhetslösning. Avtalet om tekniskt brandskydd, det största i bolagets historia, omfattar material, installation, driftsättning och utbildning. Installationsarbetet inleds redan under juni månad, med färdigställande under 2020, och avtalat värde uppgår till ca 12 MSEK.