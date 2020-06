Lägesuppdatering i Capital Conquest AB (publ)

Sanktionsavgift från Finansinspektionen

Som tidigare kommunicerat blev Capital Conquest AB (publ) den 3 juni 2020 tilldelad en sanktionsavgift om 25 Mkr. Avgiften avser överträdelser av anmälningsskyldighet vid aktieförvärv i Smart Energy Sweden Group AB (publ) som är listade på NGM Nordic SME. Sanktionsavgiftens storlek står inte i proportion till överträdelsen och därför kommer bolaget att överklaga Finansinspektionens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm för att pröva ärendet och de faktiska omständigheterna. Överklagan hanteras av bolagets ombud och så snart ny information finns i ärendet kommer vi att publicera detta på vår hemsida, www.capital-conquest.se.

Verksamhetsuppdatering

De första 6 månaderna under 2019/2020 uppgick intäkterna till 219 Mkr och med ett rörelseresultat om 16,7 Mkr. Detta är en ökning om 528 procent jämfört mot hela 2017/2018 då intäkterna uppgift till 41,4 Mkr. Resultatet på avkastningen för eget kapital under de första 6 månaderna uppgick därmed till hela 27,14 procent. Ett resultat som vi från ledningen är mycket stolta över att kunna presentera trots aktiemarknadens volatila situation. Bolaget har även beslutat att ändra från kvartalsrapportering till halvårsrapportering och nästa rapport kommer därför att publiceras den 28 augusti 2020 som avser 1 januari 2020 - 30 juni 2020.

Uppdatering för Q3

Under tredje kvartalet av 2019 påverkades bolaget dessvärre negativt av fallande börskurser och även av omvärldens omständigheter i början av 2020 med Covid-19 pandemin. I april och maj 2020 såg vi däremot en tydlig rekyl där merparten av våra placeringar återhämtade sig mycket bra. Bolaget har även under april/maj minskat sin aktieposition i Catena Media och avyttringen resulterade i en reavinst om cirka 2 Mkr. Under kvartalet har vi omplacerat stora delar av våra noterade innehav och ett av våra nya innehav, Millicom Int. Cellular SDB, har gått väldigt starkt under juni månad.

Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Bolagets ena intressebolag, Smart Energy Sweden Group AB (publ), har under det första kvartalet av 2020 uppvisat god försäljning med bevarad lönsamhet trots fallande oljepris och mindre konsumtion. Trots omvärldens omständigheter visar Smart Energy Sweden Group AB (publ) en omsättning på cirka 312 Mkr och ett rörelseresultat om cirka 20,9 Mkr före skatt. Med räknat på vår ägarandel ger dessa siffror oss per den 28 maj 2020 ett positivt resultat om 11,5 Mkr. Den 22 april 2020 beslutade bolaget att lägga ett offentligt bud på samtliga aktier i intressebolaget Smart Energy Sweden Group AB (publ). Detta då aktiemarknaden ansåg att budplikt förelåg för bolaget kring vårt ägande i Smart Energy Sweden Group AB (publ). Fullständiga villkor kring budet finns publicerat på vår hemsida, www.capital-conquest.se, från den 27 maj 2020.