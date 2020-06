Streamingbolag fortsätter att öka i värde

I november 2019 lanserade Disney sin streamingtjänst Disney+ i sex länder, däribland USA, Kanada och Australien. Sedan dess har ett tiotal ytterligare länder fått ta del av den efterlängtade tjänsten och i Sverige förväntas den släppas i September. För mer läsning, finns här en löpande bevakning på Disneys plus i Sverige att ta del av. Där finns exempelvis en summering av vilka serier vi kan förvänta oss dyka upp på tjänsten när den väl kommer hit.

Precis som för så många andra bolag möttes Walt Disney Company av ett enormt bakslag på börsen mot slutet av februari 2020. Den 20 februari var deras aktie värderad till 140 dollar och en månad senare var den nere på 86 dollar, vilket alltså är ett tapp på 61,4 procent. Sedan dess har Disney Plus nått över 50 miljoner användare och bolagets värde klättrat upp till 124,8 dollar per aktie. När Disney Plus fortsätter att lanseras i resten av världen och Disney kan återuppta sin filmproduktion, pekar allt mot att bolaget kommer att nå nya höjder.