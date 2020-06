Lettland upphäver suspenderingen av spellicenser från och med 8 juni 2020

Som en del av paketet för att lätta på restriktionerna avseende konsekvenserna av COVID-19 har det lettiska parlamentet röstat för den nya lagen som ersätter den tidigare lagen ”On Measures for the Prevention and Suppression of Threat to the State and Its Consequences Due to the Spread of COVID-19”. Syftet med den nya lagen är att säkerställa stabilitet och säkerhet i landets ekonomi, vilket inkluderar stödmekanismer och åtgärder för att förebygga och hantera hotet samt konsekvenserna av den pågående pandemin. Den nya lagen upphäver suspenderingen av spelverksamhet i landet och Enlabs kommer att återuppta både online och landbaserade verksamheter i Lettland från och med 8 juni 2020.

Om ENLABS