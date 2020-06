Bricknode förvärvar utlåningsplattformen Lendysoft

Lendysoft är en molnbaserad plattform som är integrerad med Bricknode Financial Systems och som har byggts sedan 2014 genom att ständigt anamma ny teknologi. Lendysoft stödjer alla möjliga former av kreditgivning inklusive peer-to-peer utlåning och utlåning från egen balansräkning mot konsumenter och företag. Lendysoft har skapat ett ekosystem innehållande kopplingar till inkassobolag, kreditupplysningstjänster etc. som väl kompletterar Bricknodes befintliga utbud. Lendysoft används av flera bolag och har hanterat runt 10 000 krediter och över 85 000 låneansökningar sedan starten.

”Vi är väldigt glada över att kunna slutföra denna affär med förvärvet av Lendysoft vilket passar som hand i handske för Bricknode, både när det gäller medarbetare och teknologi. Lendysofts teknik bygger på de senaste framstegen inom molnbaserad leverans och tillför välbehövliga resurser för Bricknodes framtid.

Vi kommer nu genast integrera Lendysoft i våra säljkanaler och i vårt utbud av mjukvaror som vi kan erbjuda finansbranschen både nationellt och internationellt.” sade Stefan Willebrand, VD för Bricknode.