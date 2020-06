SynAct Pharma meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 inleds den 1 juli 2020

SynAct Pharma AB (”SynAct” eller ”Bolaget”) meddelar idag att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”) inleds den 1 juli 2020. Nyttjandeperioden löper från och med den 1 juli till och med den 22 juli 2020. Innehavare av TO 2 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i SynAct till en kurs om 6,70 SEK per aktie. SynActs styrelse och ledning har ingått avtal om teckningsåtagande om 100 procent av styrelse och lednings totala innehav av TO 2. Sammantaget har styrelse och ledning avtalat om säkerställande om cirka 1,2 MSEK av TO 2. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 2 tillförs SynAct cirka 32,8 MSEK före emissionskostnader. Innehavare av TO 2 måste teckna nya aktier genom utnyttjande av TO 2 senast den 22 juli 2020, alternativt sälja TO 2 senast den 20 juli 2020. Teaser och informationsblad hålls från och med idag, den 30 juni, tillgängliga på SynActs (www.synactpharma.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.