3 anledningar till varför casino utan konto är så populärt

Om det är något som är riktigt populärt bland de svenska spelarna så är det att spela på casinon som har snabb registrering. På dessa spelsajter tar det nämligen bara några minuter att komma igång med att spela. Spelsajterna kallas ofta för casino utan konto, d.v.s. https://casinoutanreg.com. Det finns dock ett spelkonto, bara att det är dolt för spelaren. Med snabb registrering slipper spelarna fundera på krångliga procedurer som nu är ett minne blott. Inga papper ska skickas in och inga formulär ska fyllas i. Spelmarknaden har helt enkelt tagit en ny, modern inriktning.

Med snabb registrering identifierar man sig online och sätter in pengar att spela med. Sedan är det bara att sätta igång med att upptäcka alla casinots fantastiska spel. Det är alltså inte så konstigt att allt fler svenska spelare lockas ut i den digitala spelvärldens spännande universum.

BankID-casinon är populärast

Spelinspektionen har idag utfärdat hela 71 svenska spellicenser till spelbolag som verkar på nätet. Många av dessa har sedan tiotals olika casinon var, vilket totalt sett blir många spelsajter. Några av de mest populära av dessa är just casinon som erbjuder snabb registrering. Dessa casinon gjorde entré och revolutionerade den svenska spelmarknaden i början av 2018. Helt plötsligt blev spelandet enklare och fler blev sugna på att testa.

Hur går det då till om man vill spela utan att registrera sig? Jo, det är en snabb och smidig process där man slipper fylla i tråkiga registreringsformulär. Det enda man behöver är ett BankID. Genom att identifiera sig och verifiera sin insättning med ett BankID blir man direkt accepterad som ny spelare. De gör att spel på dessa casinon kan upplevas som mer anonymt – medan det i själva verket bara är smidigare.

Casinon med snabb registrering är på väg att ta över den svenska spelmarknaden. Idag drar spelmarknaden in 24,8 miljarder kronor per år. En stor del av dessa pengar kommer från just kontofria casinon. Det är många miljarder som går till den svenska staten i skatter. Det är dock ingenting som svenska spelare behöver oroa sig för. Med den nya svenska spellicensen är det nämligen ingen vinstskatt som tas ut. Spelarnas vinster går därmed direkt ner i fickan eller in på bankkontot, utan att behöva passera Skatteverkets portar.

3 fördelar med casinon med snabb registrering

Det finns många anledningar till varför spelare väljer casinon med snabb registrering framför andra former av casinon. En av anledningarna är att de kan erbjuda spelare mycket snabba uttag. Det gör de i samarbete med betaltjänsten Trustly. Med Trustly kan spelare få in pengarna på sitt spelkonto inom 5–15 minuter. Det är en snabbhet som spelare inte har sett innan casinon med snabb registrering gjorde entré på spelmarknaden. Även Trustly är en betaltjänst som revolutionerat sin marknad. När två innovativa produkter samarbetar uppstår helt enkelt magi.

Förutom snabba uttag är casinon med snabb registrering även det optimala valet för en snabb och enkel verifieringsprocess. Spelare behöver nu inte längre skicka in papper till casinot för att verifiera sin identitet. Istället sköter deras BankID detta. Genom att spela med BankID är det även i stort sätt omöjligt att någon stjäl en spelares identitet. Det är alltså säkrare och tryggare att spela med BankID än utan.

Den tredje fördelen med att spela på ett casino med snabb registrering är givetvis den snabba spelstarten. Med dessa casinon går det att komma igång att spela på bara några minuter. Verifieringen av identiteten samt överföringen av pengar tar nämligen inte mycket tid alls i anspråk. Som spelare kan man därmed öppna webbläsaren och börja spela snabbare än vad det tar att lägga i en tvätt och tryckta på start på tvättmaskinen.