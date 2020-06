Powerbox och AMETEK Programmable Power tecknar distributionsavtal för de Nordiska länderna och Portugal

Som en del av sin verksamhet med att tillhandahålla strömförsörjningsprodukter och system för krävande applikationer har PRBX under mer än 15 år haft en affärsrelation med AMETEK Programmable Power. Genom det nu tecknade distributionsavtalet med AMETEK Programmable Power ökar PRBX ytterligare sin förmåga att erbjuda avancerade strömförsörjningslösningar för kunder med behov av differentierade strömförsörjningsprodukter och tjänster. Det omfattande sortimentet av AC och DC programmerbara kraftaggregat, elektroniska laster, applikationsspecifika delsystem och testlösningar kompletterar PRBX strömförsörjningslösningar, från kortmonterade enheter på några watt till programmerbara kraftlösningar för många kilowatt.

“Vi är mycket glada över att inte bara fortsätta, utan utöka vårt mångåriga samarbete med AMETEK Programmable Power.” säger Tatsuo Yamamoto, Powerbox (PRBX) CEO. ”Samarbetet har under senare år möjliggjort för PRBX att leverera högkvalitativa programmerbara strömförsörjningslösningar med topprestanda. Vi ser fram emot att tillsammans fortsätta den utvecklingen.”

Matt Mannell (AMETEK Programmable Power - Division VP/Business Unit Manager), instämmer i entusiasmen över det förlängda och utökade samarbetet.

“AMETEK är mycket glada över att ha tecknat det nya utökade avtalet med Powerbox. Vi är övertygade om att vi genom det utökade avtalet, där vi kombinerar expertisen i våra båda företag, kommer att fortsätta erbjuda våra kunder fortgående förbättringar i våra strömförsörjningslösningar.”

Under det nya avtalet erbjuder PRBX AC/DC programmerbara kraftaggregat och modulära laster under varumärket Elgar, Elgar Integration Systems (SAS och BSS, kundspecifika lösningar), DC programmerbara kraftaggregat samt DC och AC elektroniska laster under varumärket Sorensen, AC kraftaggregat under varumärket California Instruments, samt Amrel eLoad.