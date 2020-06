Swiss Education Group etablerar sin verksamhet på Royal Park i Stockholm

Tillsammans med besöksnäringens intressenter har Royal Park Hospitality Hub etablerat ett innovations- och utbildningscenter i Stockholm. Här skapas möjligheter och förutsättningar för korttidspermitterade, varslade och arbetslösa i spåren av Coronakrisen att träffas på en dynamisk mötesplats för att främja återanställningar i branschen. Hubben erbjuder både fysiska och digitala utbildningsmöjligheter samt management utbildningar i kombination med innovationsarbete.

Som ett led i detta inleder Royal Park Hospitality and Education Hub Sthlm nu ett samarbete med det börsnoterade företaget Swiss Education Group (SEG) AG som består av fem separata schweiziska hotell- och restaurangskolor: SHMS - Swiss Hotel Management School, HIM - Hotel Institute Montreux, Cesar Ritz Colleges, CAA - Culinary Arts Academy och IHTTI - International Hotel and Tourism Training Institute. Swiss Education Group ägs av Summer Capital.

- För oss känns det som självklarhet att samarbeta med Swiss Education Group och ta till vara på den schweiziska utbildningstraditionen. Sverige har idag inte så många Masterprogram inom hospitality så detta blir ett viktigt komplement inom högre, svensk utbildning, säger Ulrich John, ägare och vd av Royal Park Stockholm.

De första internationella studenterna kommer redan i slutet av juni. På Royal Park Hotel i Hagaparken kommer studenterna bidra till att skapa en mångkulturell studiemiljö där praktik och teori integreras. Studenterna kommer att bo på hotellet, studera där och praktisera i hotellets verksamhet.