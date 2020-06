Flaggstångsspecialisten - flaggar för alla tillfällen

Nationsflaggor och andra flaggor

Vanligen brukar vi tänka på nationsflaggor när vi talar om flaggor men det finns många olika typer av flaggor, rangordnade med olika värdighet. Först i ordningen kommer nationsflaggorna och efter dem FN, EU, landskapsflaggor, länsflaggor, kommunflaggor och myndighetsflaggor. Dessa är officiella flaggor där det regleras i flagglagen hur exempelvis hissande och halande bör ske.

Flaggan som symbol i smått som stort

Flaggan som symbol använder vi dock i många olika sammanhang. Det kan vara företag som beställer flaggor med företagets logotyp eller idrottsföreningar som har sin egen vimpel.

En annan flagga som blivit allt vanligare är Regnbågsflaggan, även känd som Prideflaggan, med sina vackra regnbågsfärger som påminner oss om allas lika värde, skapad för att stå för mångfald, öppenhet, tolerans och synliggörande samt fred och respekt.

Flaggans väg – från Gustav Vasa till våra nutida trädgårdar

Vår svenska flagga har anor från Gustav Vasas tid i mitten av 1500-talet men det var så sent som 1906, efter unionsupplösningen med Norge 1905, som den fick sin nuvarande form och utseende med ett gult kors över en blå botten. Under unionen med Norge hade vi en gemensam örlogsflagga, den tretungade med ett rött fält och ett snedställt andreaskors i det övre inre hörnet. I den svenska nationsflaggan ändrade man under en kort tid unionsmärket i hörnet till en kombination av den svenska och norska flaggan, en något rörig design som i folkmun kom den att kallas sillsallaten.