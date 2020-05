Valutahandel synar oljemarknaden: Brent har vänt

Det har varit rejäla svängningar på oljemarknaden den sista tiden och många traders hyllar volatiliteten, som en möjlighet att lyckas. Det krävs nämligen inte alltid så stora svängningar för att göra bra vinster vid handel med olja genom en licensierad råvarumäklare.

När Valutahandel.se synar oljemarknaden så är det tydligt att några faktorer speciellt har orsakat volatilitet för alla som livnär sig på trading med olja, eller har det som ett roligt extraknäck. Många som normalt sysslar med valutahandel passar numera på att diversifiera portföljen med råvaror på grund av den ökade volatiliteten där, berättar Markus Jalmerot.

Den utlösande faktorn för nedgången på oljemarknaden är det avslutade samarbetet mellan Ryssland och Saudi Arabien, som fick oljan att svämma över, till rekordlåga priser. Till slut så krävde Donald Trump att Saudi Arabien skulle göra något för att få upp oljepriset. Vid ett misslyckade, så kommer USA att ta tillbaka sina trupper från Saudi Arabien. Till slut så slöt Ryssland och OPEC ett avtal igen, vilket fått oljepriset att rusa uppåt på slutet. En anledning till prisuppgången är samtidigt att viss skifferolja från USA blivit olönsamt att brya upp just nu. Många amerikanska bolag är nära konkurs eller har fått minska eller stänga ner produktionen tillfälligt. OPEC beslut om att minska oljeproduktionen med 9.7 miljoner fat per dag har samtidigt börjat ge effekt under maj månad 2020. Samtidigt så väntar bolag som Equinor med alla oljeprojekt i Norge, ifall den norska regeringen inte ger skattelättnader, meddelades under rapporten för första kvartalet.

Samtidigt så har många investmentbanker höjt riktpriserna för brent-olja. Morgan Stanley förutsätter att det värsta är över för oljeindustrin, medan UBS pekar på att mindre restriktioner i spåren av Coronaviruset kommer att öka efterfrågan igen. Kina har redan ökat sina inköp och är en av drivkrafterna bakom det snabbt ökande oljepriset.