Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin erhåller ännu ett Clinical Use Patent i USA

Göteborg, 5 maj 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), meddelade idag godkännande av ett ”Clinical Use Patent” för arfolitixorin i USA. Patentet löper ut 2038 och är ett avdelat patent till stampatentet som beviljades i USA maj 2019. Det nu beviljade patentet (US 10,639,311) är mer specifikt inriktat på den dosregim som används i den pågående kliniska AGENT-studien.