Spiffbet offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den kommande företrädesemissionen om 26,5 miljoner kronor

Memorandumet innehåller en proforma koncernredovisning för kvartal 1 2020, vilken inkluderar Metal Casino som om Bolaget hade förvärvats per den 1 januari 2020. Proforma-redovisningen har upprättats på grundval av de ej reviderade delårsrapporterna för första kvartalet av Spiffbet och Metal Casino.

• Återbetala brygglån om totalt 8 miljoner kronor per den 31 mars 2020

”Förvärvet av Metal Casino löper på bra, vi har redan erhållit accept från drygt 90 procent av ägarna i bolaget. Vi har även påbörjat integrationsarbetet och de besparingsåtgärder som kan göras när vi kan utnyttja gemensamma resurser. Nu vill vi bjuda in våra egna och Metal Casinos aktieägare att investera i denna nyemission så vi kan genomföra våra expansionsplaner och fortsätta förvärvsstrategin”, säger Henrik Svensson, VD på Spiffbet.

Spiffbets verksamhet har genomgått en markant omstöpning under det senaste året. Bolaget har utvecklats från en nischad aktör fokuserad på sportsbettingspel till en spelleverantör med fokus på kasinospel. Fokus är kasinospel för den internationella spelmarknaden till låga kostnader och med bra intäktspotential. Spelportföljen har även breddats genom förvärv av en spelstudio med en attraktiv spelportfölj. Verksamheten har tydligare fokuserats på utvecklingsmarknader i Latinamerika, Asien och Afrika, där en rad avtal har slutits med speldistributörer.

Företrädesemissionen omfattar högst 98 008 278 nyemitterade aktier som emitteras med företrädesrätt för Bolagets aktieägare till en teckningskurs om 0,27 kronor per aktie. Genom Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras högst cirka 26,5 miljoner kronor. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna aktierna, varvid 1 befintlig aktie ska berättiga till 2 teckningsrätter och 1 teckningsrätt ska berättiga till teckning av 1 ny aktie.Teckningsperioden löper från och med den 1 juni till och med den 15 juni 2020. Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 1 juni till och med den 11 juni 2020.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Mobil: 070-650 02 15, henrik.svensson@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 20:30 CET

Om Metal Casino (Vrtcl Gaming Group Sweden AB) Metal Casino driver online casino och sportspel med fokus på bland annat Sverige, Storbritannien, Finland och Japan. Sedan starten hösten 2017 har Metal Casino lyckats etablera sig som ett av spelbranschens mest unika varumärken med världskända företrädare som bland andra Ozzy Osbourne. Metal Casino har sedan starten lockat mer än 50 000 deponerande spelare.