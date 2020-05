Anders Hedin Invest AB har tillträtt SeeAll-koncernens två BMW-anläggningar i Schweiz

Hedin Bil I.A. Hedin Bil AB) är ett av de största familjeägda bilbolagen i Europa som grundades 1985 av far Ingemar och son Anders Hedin. Koncernen har över 120 anläggningar i Sverige, Norge, Belgien och Schweiz. Koncernen sålda drygt 80 000 nya och begagnade fordon under 2019 och har ca 2 900 anställda.

Hedin Bil ingår i Anders Hedin Invest-koncernen tillsammans med bl.a. Klintberg & Way, Mabi Hyrbilar, Car to Go Sweden, Hedin IT och fastighetskoncernen Tuve Bygg. Koncernen totala omsättning beräknas uppgå till 30 miljarder SEK under 2020, och ha ca 4 000 anställda.